बच्चे को लिखना सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बड़े काम आएंगी ये 10 ट्रिक्स, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत

Parenting Tips: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा जल्दी लिखना सीख जाए और उसकी लिखावट भी सुंदर हो. हालांकि, इसके लिए पैरेंट्स को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. छोटे बच्चे चीजें धीरे-धीरे सीखते हैं, उनकी चीजों को समझने की क्षमता भी कम होती है. ऐसे में पैरेंट्स का काम बढ़ जाता है. इसी कड़ी में यहां हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप अपने इस काम को आसान बना सकते हैं. आइए जानते इनके बारे में-
उम्र का रखें ध्यान
आमतौर पर बच्चे 3 साल की उम्र में ड्रॉइंग और लिखने का फर्क समझने लगते हैं. इस समय अगर उन्हें सही तरीके से सिखाया जाए, तो आगे चलकर लिखना उनके लिए आसान हो जाता है.लिखने को खेल बनाएं
बच्चों को खेल-खेल में सीखना अच्छा लगता है. ऐसे में आप उन्हें रंगीन क्रेयॉन, चॉक, स्लेट आदि दे सकते हैं. या शुरू में बच्चे को रेत और नमक में उंगली से लिखने दे सकते हैं. इससे बच्चा खुश होकर लिखने की कोशिश करेगा.हाथ मजबूत करें
लिखने के लिए हाथों का मजबूत होना जरूरी है. इसके लिए बच्चे को क्ले से खेलने दें, स्ट्रेस बॉल दें या खिलौने पकड़ना जैसे काम करने दें. इससे हाथों की ताकत बढ़ती है.सही पेंसिल दें
छोटे बच्चों के लिए मोटी पेंसिल या क्रेयॉन अच्छी होती है. इससे बच्चे को पकड़ने में आसानी होती है और उनका हाथ थकता नहीं है.मनचाहा लिखने दें
बच्चा अगर कागज पर उल्टी-सीधी लाइनें बनाए तो उसे रोके नहीं. बच्चा अपने लिखने की शुरुआत यहीं से करता है.खुशी दिखाएं
जब बच्चा कुछ भी लिखे या बनाए, उसकी तारीफ करें. ताली बजाएं, मुस्कुराएं. इससे बच्चा और लिखना चाहेगा.मोबाइल से दूर रखें
कुछ पैरेंट्स बच्चे को मोबाइल का नोटपेड खोलकर दे देते हैं. लेकिन मोबाइल या टैबलेट से बच्चे का ध्यान भटका देता है. ऐसे में लिखना सिखाने के लिए कागज और पेंसिल ही बेहतर है.ट्रेसिंग कराएं
पहले से लिखे अक्षरों पर बच्चे को पेंसिल चलाने दें. इससे उसे अक्षर बनाना सीखने में मदद मिलेगी.जबरदस्ती न करें
बच्चे पर दबाव न डालें. उसे धीरे-धीरे, आराम से सीखने दें. हर बच्चा अपने समय पर सीखता है.अक्षर पहचान सिखाएं
इन सब से अलग घर में अल्फाबेट चार्ट, पजल या मैग्नेट लगाएं और अक्षर दिखाकर बच्चे को उनका नाम बताएं.
इन आसान तरीकों से बच्चा जल्दी लिखना सीखता है. साथ ही उसकी लिखने में दिलचस्पी भी बढ़ती है. ऐसे में आप भी इन ट्रिक्स को ट्राई कर सकते हैं.
