पतली आइब्रो भी हो जाएंगी घनी, बस रात को सोने पहले लगा लें ये 3 चीजें

Eyebrow Moti Kaise Kare: बाजार में कई तरह के आइब्रो Serum मौजूद हैं, जो कि इनकी ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं. आप किसी अच्छे से ब्रांड का आइब्रो Serum खरीद कर इनपर लगा सकते हैं. Serum की मदद से तीन महीने में ही ग्रोथ सही होने लग जाएगी. 

Moti Eyebrow Kaise Banaye: हेयर ट्रांसप्लांट की मदद से भी घनी भौंहे पाई जा सकती हैं.

Eyebrow Moti Kaise Kare: महिलाओं के चेहरे पर घनी आइब्रो एक अलग तरह का लुक देती हैं. हालांकि कुछ महिलाओं की आइब्रो हल्की होती हैं. हल्की आइब्रो होने के कई कारण होते हैं, जैसे बालों का झड़ना, ग्रोथ कम होना और सही डाइट नहीं लेना. अगर आप सही से अपनी आइब्रो की केयर करते हैं, तो एक महीने में ही इनकी ग्रोथ सही होने लग जाएगी और घनी आइब्रो पाने का आपका सपना भी सच हो जाएगा.

वैसलीन 

वैसलीन की मदद से आइब्रो की ग्रोथ को सही किया जा सकता है. साथ ही इसमें एक अलग तरह की चमक आ जाती है. आप रोज रात को सोने से पहले आइब्रो पर अच्छे पर वैसलीन लगा लें. कम से कम एक महीने तक ये प्रक्रिया करें. आपको असर दिखने लग जाएगा. न सिर्फ आपकी आइब्रो घनी होगी, साथ ही उसमें एक अलग तरह का ग्लो भी आ जाएगा.

बादाम का तेल

विटामिन ए, बी और ई से भरपूर बादाम का तेल बालों के लिए अच्छा माना जाता है. इस तेल से अगर आइब्रो की मसाज की जाए तो वो घनी बन जाएंगी. रोज रात को थोड़ा सा बादाम तेल लें और अच्छे से आइब्रो पर लगा लें. कम से कम 1 मिनट तक इससे मसाज करें. रोजाना ऐसा करने से आइब्रो की ग्रोथ अच्छी होने लग जाएगी.

आइब्रो Serum

बाजार में कई तरह से आइब्रो Serum मौजूद हैं, जो कि इनकी ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं. आप किसी अच्छे से ब्रांड का आइब्रो Serum खरीद लें. Serum की मदद से तीन महीने में ही ग्रोथ सही होने लग जाएगी. 

ऊफर बताए गए उपायों के बाद भी अगर आपकी आइब्रो की ग्रोथ पर असर नहीं पड़ रहा है, तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें. हेयर ट्रांसप्लांट की मदद से भी घनी भौंहे पाई जा सकती हैं. यह एकदम प्राकृतिक लुक ही देती हैं,

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

