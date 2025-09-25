सिर्फ 5 मिनट की ये आसान आई एक्सरसाइज बच्चों की आंखों की बढ़ाएगी रोशनी

Best Eye Exercises For Kids : आज के समय में बच्चों की दिनचर्या पहले से कहीं अधिक बदल चुकी है. पढ़ाई के साथ-साथ मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और टीवी जैसे डिवाइसेज का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. एक तरफ यह टेक्नोलॉजी उन्हें नई चीजें सीखने में मदद करती है, वहीं दूसरी तरफ इसका असर उनकी आंखों और मेंटल हेल्थ पर भी साफ नजर आता है. लंबे समय तक स्क्रीन पर देखने से बच्चों की आंखें थक जाती हैं, उन्हें फोकस करने में मुश्किल होती है और याददाश्त भी कमजोर होने लगती है. ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम बच्चों को दिन में कुछ मिनट ऐसी एक्सरसाइज करवाएं जिससे उनकी आंखों को राहत मिले और दिमाग भी तरोताजा महसूस करे. अगर बच्चे सिर्फ 5 मिनट रोजाना कुछ आसान एक्सरसाइज करें, तो इससे न केवल उनकी आंखें स्वस्थ रहती हैं, बल्कि फोकस और मेमोरी भी बेहतर होती है.

बच्चों के लिए 7 आई एक्सरसाइज- 7 Best Eye Exercises For Kids

आंखों के चारों ओर हल्के हाथों से गोलाई में मसाज करें. यह तरीका बच्चों को रिलैक्स करता है और उनकी सोचने और याद रखने की क्षमता बेहतर बनाता है.

बच्चे आंखें बंद करें और अपनी हथेलियों को हल्का-सा रगड़कर गर्म करें. फिर हथेलियों को आंखों पर रखें, लेकिन बिना दबाव के. इससे आंखों को तुरंत आराम मिलता है और दिमाग शांत होता है.

हवा में आंखों से एक साइडवेज "8" का आकार बनाएं. यह एक्सरसाइज आंखों के कोआर्डिनेशन को सुधारती है और विजुअल ट्रैकिंग को बेहतर बनाती है.

लगातार 10 सेकंड तक तेजी से पलकें झपकाएं. फिर कुछ सेकंड आराम करें. इसे 3 बार दोहराएं. इससे आंखें रीफ्रेश होती हैं.

नजदीक और दूर देखना

बच्चा पहले किसी पास की चीज जैसे किताब पर ध्यान लगाए, फिर दूर किसी चीज जैसे खिड़की के बाहर पेड़ पर. यह एक्सरसाइज आंखों की मांसपेशियों को बेहतर बनाती है और फोकस करने की पावर बढ़ाती है.

पेंसिल पुश-अप्स

एक पेंसिल को हाथ की लंबाई पर रखें और उस पर नजर टिकाए रखें. धीरे-धीरे उसे नाक के पास लाएं और फिर दूर ले जाएं. इससे दोनों आंखों का एक साथ काम करने की क्षमता बढ़ती है.

आई रोलिंग

आंखों को धीरे-धीरे पहले दाएं और फिर बाएं गोलाई में घुमाएं. इससे आंखों की मांसपेशियों में लचीलापन आता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है.



क्यों जरूरी है ये 5 मिनट?

बच्चों को ये एक्सरसाइज करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है. सिर्फ 5 मिनट की यह प्रेक्टिस उनके मेंटल और आई हेल्थ पर बड़ा बदलाव ला सकता है. खास बात यह है कि इसके लिए किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं है और इसे घर पर ही किया जा सकता है. ये एक्टिविटीज बच्चों के लिए खेल की तरह हो सकती हैं, जिससे उन्हें बोरियत भी नहीं होती.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)