70 किलो आदमी को कितना प्रोटीन लेना चाहिए, 1 दिन में कितना Protein लेना चाहिए, जानें यहां

How Much Protein Should You Eat Per Day? हमारे शरीर के लिए प्रोटिन बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ यह शरीर में नए सेल्स बनाने से लेकर उनके मरम्मत और विकास में भी सहायता करता है, खासकर जिम करने के बाद जब प्रोटीन लेते है तो वह शरीर को एनर्जी प्रदान कर रिकवरी में मदद करता है, सही मात्रा में रोजाना प्रोटीन लेने से शरीर के माशपेशियों और हड्डियों में वृद्धि देखने को मिल सकता है.

शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण कई बीमारियां पनप सकती हैं और ज्यादा लेने से यह किडनी व लीवर को प्रभावित कर सकता है. इसलिए इसको सही मात्रा में लेना बहुत जरूरी होता है. उम्र बढ़ने के साथ-साथ प्रोटीन की जरूरतें बदलती रहती हैं और व्यक्ति को अपनी उम्र और वजन के अनुसार ही प्रोटीन लेना चाहिए.

एक दिन में कितना प्रोटीन लें | Ek Din Me Kitna Protien Lena Chahiye

प्रोटीन लेने की मात्रा हर व्यक्ति के वजन, उम्र और लाइफस्टाइल पर निर्भर करती है, फिटनेस के हिसाब अगर आप साधारण व्यक्ति हैं तो आप 0.8 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो ग्राम ऑफ बॉडी वेट ले सकते हैं, मतलब अगर आपका वजन 50 किलो है तो इसमें 0.8 का भाग करके जरूरी प्रोटीन की मात्रा निकाल सकते हैं, वजन के हिसाब से प्रोटीन लेने की मात्रा बढ़ती-घटती रहती है.

70 किलो आदमी को कितना प्रोटीन लेना चाहिए? (How much protein does a 70 kg person need?)

अगर आपका वजन 70 किलो है तो 0.8 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो ग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आपको रोजाना 56 ग्राम प्रोटीन लेने की जरूरत है, अगर आप इससे कम या ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो यह नुकसानदायक साबित हो सकता है.

प्रोटीन सोर्स क्या हैं

अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन के लिए पोषक तत्वों से भरपूर मेवे, बीज, फलियां और सोया जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं और मार्केट में आपको सोया आधारित दूध और दही भी मिल सकते हैं, जिनकी मदद से आप प्रोटीन इनटेक पूरा कर सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ अगर आप नॉन-वेजिटेरियन हैं तो मांस, मछली, डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे भी खा सकते है जो प्रोटीन के बेस्ट सोर्स माने जाते हैं.

