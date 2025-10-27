विज्ञापन
विशेष लिंक

70 किलो आदमी को कितना प्रोटीन लेना चाहिए, 1 दिन में कितना Protein लेना चाहिए, जानें यहां

शरीर की ग्रोथ के लिए प्रोटीन इनटेक बहुत जरूरी होता है लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो यह सेहत के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है. आज हम आपको बताएंगे की एक दिन में आपको कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
70 किलो आदमी को कितना प्रोटीन लेना चाहिए, 1 दिन में कितना Protein लेना चाहिए, जानें यहां
70 किलो आदमी को कितना प्रोटीन लेना चाहिए? (How much protein does a 70 kg person need?) 

How Much Protein Should You Eat Per Day? हमारे शरीर के लिए प्रोटिन बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ यह शरीर में नए सेल्स बनाने से लेकर उनके मरम्मत और विकास में भी सहायता करता है, खासकर जिम करने के बाद जब प्रोटीन लेते है तो वह शरीर को एनर्जी प्रदान कर रिकवरी में मदद करता है, सही मात्रा में रोजाना प्रोटीन लेने से शरीर के माशपेशियों और हड्डियों में वृद्धि देखने को मिल सकता है.

शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण कई बीमारियां पनप सकती हैं और ज्यादा लेने से यह किडनी व लीवर को प्रभावित कर सकता है. इसलिए इसको सही मात्रा में लेना बहुत जरूरी होता है. उम्र बढ़ने के साथ-साथ प्रोटीन की जरूरतें बदलती रहती हैं और व्यक्ति को अपनी उम्र और वजन के अनुसार ही प्रोटीन लेना चाहिए.

एक दिन में कितना प्रोटीन लें | Ek Din Me Kitna Protien Lena Chahiye

प्रोटीन लेने की मात्रा हर व्यक्ति के वजन, उम्र और लाइफस्टाइल पर निर्भर करती है, फिटनेस के हिसाब अगर आप साधारण व्यक्ति हैं तो आप 0.8 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो ग्राम ऑफ बॉडी  वेट ले सकते हैं, मतलब अगर आपका वजन 50 किलो है तो इसमें 0.8 का भाग करके जरूरी प्रोटीन की मात्रा निकाल सकते हैं, वजन के हिसाब से प्रोटीन लेने की मात्रा बढ़ती-घटती रहती है.

Also Read: 30 दिन तक रोजाना केला खाने से क्या होता है? पता चलेगा तो घर में कभी खत्‍म नहीं होने देंगे केले

How Much Protein Should You Eat Per Day?

70 किलो आदमी को कितना प्रोटीन लेना चाहिए? (How much protein does a 70 kg person need?) 

अगर आपका वजन 70 किलो है तो 0.8 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो ग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आपको रोजाना 56 ग्राम प्रोटीन लेने की जरूरत है, अगर आप इससे कम या ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो यह नुकसानदायक साबित हो सकता है.

प्रोटीन सोर्स क्या हैं

अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन के लिए पोषक तत्वों से भरपूर मेवे, बीज, फलियां और सोया जैसी चीजों का सेवन कर सकते हैं और मार्केट में आपको सोया आधारित दूध और दही भी मिल सकते हैं, जिनकी मदद से आप प्रोटीन इनटेक पूरा कर सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ अगर आप नॉन-वेजिटेरियन हैं तो मांस, मछली, डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे भी खा सकते है जो प्रोटीन के बेस्ट सोर्स माने जाते हैं.

 प्रस्तुती- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
1 Din Me Body Ko Kitna Protein Chahiye, 1 Din Me Kitna Protein Lena Chahiye, 1 Din Me Kitna Whey Protein Lena Chahiye, Din Mein Kitna Protein Lena Chahiye, Gym Karne Wale Ko Kitna Protein Lena Chahiye
Get App for Better Experience
Install Now