आंखों की ये छोटी सी दिक्कत हो सकती है किडनी फेल होने का इशारा, न करें इग्नोर, इस महिला की कहानी कर देगी आपको हैरान

Early Kidney damage symptoms : हमारा शरीर बहुत स्मार्ट होता है. जब भी अंदर कुछ गड़बड़ होती है, तो वो हमें सिग्नल देने लगता है. लेकिन सच तो ये है कि हम अक्सर इन इशारों को 'मामूली बात है' कहकर टाल देते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ उनैजा (Unaiza) नाम की एक महिला के साथ. उन्हें लगा कि उनकी आंखों में थोड़ी दिक्कत है, शायद चश्मे का नंबर बढ़ गया है. लेकिन जब सच सामने आया, तो पैरों तले जमीन खिसक गई. आंखों की वो मामूली सी परेशानी असल में किडनी फेल होने का संकेत थी.

उनैजा की कहानी, हम सबकी कहानी

उनैजा ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि शुरू में सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा था. बस थोड़ा धुंधला दिखाई देता था, पलकें भारी-भारी लगती थीं और आंखों के आसपास थोड़ी सूजन थी. आम तौर पर हम इसे थकान या नींद की कमी मान लेते हैं. उनैजा भी यही सोचकर डॉक्टर के पास गईं कि शायद नया चश्मा बनवाना पड़ेगा. लेकिन टेस्ट रिपोर्ट देखकर डॉक्टर और उनैजा दोनों हैरान रह गए. उनकी किडनियां ठीक से काम नहीं कर रही थीं. हालत इतनी खराब थी कि उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट होना पड़ा.

डॉक्टर क्या कहते हैं?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई बार किडनी की बीमारी का पहला लक्षण आंखों में ही दिखाई देता है. किडनी की समस्या का सीधा कनेक्शन डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर (BP) से होता है. जब शुगर और बीपी कंट्रोल में नहीं रहते, तो ये शरीर की पतली-पतली नसों को डैमेज करने लगते हैं. इसका असर आंखों की नसों पर भी पड़ता है.

इन लक्षणों को पहचानें

आंखों के सामने लगातार धुंधलापन रहना.

अचानक नजर बहुत कमजोर हो जाना.

आंखों के सामने काले धब्बे दिखाई देना.

सीधी चीजें टेढ़ी-मेढ़ी नजर आना.

आंखों में या पलकों पर लगातार सूजन रहना.

डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर आपको नजर में कोई भी बदलाव महसूस हो, तो सिर्फ आंखों की जांच न कराएं. अपना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर तुरंत चेक करवाएं. अगर ये दोनों बढ़े हुए हैं, तो बिना देर किए किडनी एक्सपर्ट से मिलें और किडनी फंक्शन टेस्ट (KFT) करवाएं. याद रखिए, समय पर पकड़ा गया संकेत आपकी जान बचा सकता है.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)