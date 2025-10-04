विज्ञापन
2 साल से छोटे बच्चे को न दें खांसी की दवाई, क्या है सरकार की नई Advisory| खांसी के घरेलू उपाय

केंद्र ने दी 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देने की सलाह

अगर आपके घर में 2 साल से छोटा बच्चा है तो उसे खांसी और सर्दी की दवाइयां देने से पहले 100 बार सोचें. केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी कर निर्देश दिया है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाइयां नहीं दी जाएं. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा जारी यह परामर्श मध्यप्रदेश में कथित तौर पर दूषित कफ सिरप के कारण बच्चों की मौतों की खबरों के बीच आया है.

क्या कहा गया है परामर्श में

स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डीजीएचएस ने परामर्श में कहा कि आमतौर पर पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप की सिफारिश नहीं की जाती है. इसमें कहा गया है कि वृद्ध लोगों के लिए, इनका उपयोग सावधानीपूर्वक नैदानिक ​​मूल्यांकन, गहन निगरानी, ​​उचित खुराक का कड़ाई से पालन आदि पर आधारित होना चाहिए. इसके अलावा, डीजीएचएस की डॉ. सुनीता शर्मा द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि लोगों को डॉक्टरों के नुस्खों के पालन के प्रति भी संवेदनशील बनाया जा सकता है। इसमें बच्चों के लिए कफ सिरप के विवेकपूर्ण नुस्खे पर ज़ोर दिया गया है. इसमें कहा गया है कि बच्चों में गंभीर खांसी की बीमारियां अधिकतर स्वतः ही ठीक हो जाती हैं और अक्सर दवाइयों के बिना ठीक हो जाती हैं.

इस परामर्श में सभी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और नैदानिक इकाइयों को कहा गया है कि वे ठीक से तैयार उत्पादों की खरीद और वितरण सुनिश्चित करें. इसमें कहा गया है, ‘‘देखभाल के इन मानकों को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के चिकित्सकों और औषधि विक्रेताओं का संवेदनशील होना आवश्यक है। सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों, जिला स्वास्थ्य प्राधिकरणों और नैदानिक ​​प्रतिष्ठानों/स्वास्थ्य सेवा केंद्रों से अनुरोध है कि वे इस परामर्श को सरकारी औषधालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में लागू करें और प्रसारित करें.''

बच्चों की खांसी को दूर करने के घरेलू उपाय

1. एक चम्मच शहद में नींबू का रस मिलाकर देने से खांसी में आराम मिलता है.

2. अदरक का रस गले की खराश और खांसी को दूर करता है

3. तुलसी के पत्तों को खाने से भी खांसी से आराम मिलता है.

4 .हल्दी को गर्म दूध में पीने से छाती को आराम मिलता है और खांसी दूर हो सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

