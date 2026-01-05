विज्ञापन

Hair Fall: हेयर सीरम से ज्यादा अच्छे हैं ये 3 आयुर्वेदिक बीज, बालों का झड़ना करेंगे कम, जानिए कैसे करें इस्तेमाल और फायदे

Hair Fall: बालों के झड़ने की समस्या से राहत पाने के लिए अक्सर लोग महंगे-महंगे ट्रीटमेंट या फिर हेयर सीरम का इस्तेमाल करते है. बालों का झड़ना कम करने और बालों को मजबूत बनाने के लिए आयुर्वेद में भी कई उपाय बताए गए हैं.

बालों का झड़ना कैसे कम करें
Hair Fall: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खानपान से लेकर लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुका है, जिसके चलते बीमारियों के साथ-साथ कम उम्र में ही बालों का झड़ना आम हो गया है. बालों के झड़ने की समस्या से राहत पाने के लिए अक्सर लोग महंगे-महंगे ट्रीटमेंट या फिर हेयर सीरम का इस्तेमाल करते है. बालों का झड़ना कम करने और बालों को मजबूत बनाने के लिए आयुर्वेद में भी कई उपाय बताए गए हैं, जिनकी मदद से आसानी से बालों की हेल्थ और अच्छी बनाई जा सकती है. आयुर्वेद एक्सपर्ट के मुताबिक, आजकल की दुनिया में जहां हमें हर चीज के लिए तुरंत समाधान मिलते हैं. वहीं, उनके फायदे के साथ-साथ नुकसान भी होते हैं, क्योंकि हेयर सीरम बालों को कुछ समय के लिए अच्छा बना सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए नेचुरल उपाय ही कारगर साबित हो सकते हैं. चलिए आपको बताते है 3 ऐसे बीज, जिनके इस्तेमाल से बालों का झड़ना कम हो सकता है.

मेथी दाना

मेथी के दाने तनाव और गर्मी से होने वाला बालों का झड़ना कम कर सकते हैं. इसे रात भर भिगोकर रखना है. सुबह उठते ही इस कड़वे पानी को पीना है. यह शरीर की आंतरिक गर्मी पित्त को संतुलित करता है, जो तनाव, अत्यधिक कैफीन सेवन और समय सीमा के दबाव में काम करने के कारण बढ़ जाती है. ऐसा लगता है मानो यह शरीर से माफी मांग रहा हो, जो लंबे समय से अत्यधिक गर्म रहा हो. शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए खाली पेट यह पानी पिएं.

हलीम

हलीम के बीज बालों के झड़ने को रोकने और बालों को मजबूत बनाने में बहुत फायदेमंद हैं, क्योंकि ये आयरन, प्रोटीन, विटामिन (A, C, E), फोलिक एसिड और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, कोलेजन बनाते हैं और स्कैल्प को हाइड्रेट रखते हैं, जिससे बाल स्वस्थ और घने बनते हैं. इन्हें पानी या दूध में भिगोकर खाया जा सकता है या तेल के साथ मास्क के रूप में लगाया जा सकता है.

कलौंजी

कलौंजी बालों का झड़ना रोकने, उन्हें मजबूत बनाने और विकास को बढ़ावा देने में बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, फैटी एसिड और पोषक तत्व स्कैल्प को पोषण देते हैं, सूजन कम करते हैं और बालों के रोम को मजबूत करते हैं, जिससे समय से पहले बाल झड़ना कम होता है और बालों का घनत्व बढ़ता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

