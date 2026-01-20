विज्ञापन
क्या भांग के बीज खाने से कम होता है मोटापा, जानें क्या कहती है स्टडी

Cannabis sativa For Weight Loss: मोटापा आज के समय की एक गंभीर समस्या में से एक है क्योंकि, शरीर में जमा अतिरिक्त फैट न केवल वजन बढ़ाता है, बल्कि अंदरूनी सूजन (inflammation) भी पैदा करता है.

क्या भांग के बीज खाने से कम होता है मोटापा, जानें क्या कहती है स्टडी
Cannabis sativa: वजन कम करने के लिए भांग के बीज.

शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम कई तरह के सीड्स का सेवन करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी भांग के बीज खाएं है. जी हां भांग के बीज (Hemp Seeds) पोषण का पावरहाउस कहा जाता है. आज दुनिया भर में भांग के बीज को 'सुपरफूड' की श्रेणी में रखा जाता है. हालांकि इनका संबंध उसी पौधे (कैनबिस सैटिवा) से है जिससे मारिजुआना मिलता है, लेकिन भांग के बीजों में साइकोएक्टिव यौगिक (THC) कम मात्रा में होते हैं, जिससे इन्हें खाने से कोई नशा नहीं होता. Cannabis Ans Cannabinoid Research में मोटापा कम करने के लिए भांग के बीज के फायदे बताए हैं. 

मोटापा आज के समय की एक गंभीर समस्या में से एक है क्योंकि, शरीर में जमा अतिरिक्त फैट न केवल वजन बढ़ाता है, बल्कि अंदरूनी सूजन (inflammation) भी पैदा करता है. इस सूजन से कई बीमारियां हो सकती हैं. चूंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए मोटापे का कोई एक इलाज सब पर काम नहीं करता. इसी वजह से वैज्ञानिक अब भांग के बीज (कैनाबिस सैटिवा) (Cannabis sativa) यानी भांग के पौधे से मिलने वाले तत्वों पर शोध कर रहे हैं.

वैज्ञानिक अब मोटापे के लिए नए चिकित्सीय विकल्पों पर शोध कर रहे हैं. मोटापा एक जटिल रोग है और इसके उपचार के लिए अक्सर जीवनशैली में बदलाव, आहार नियंत्रण और व्यायाम की सलाह दी जाती है. कुछ मामलों में, दवाएं या सर्जरी भी एक विकल्प हो सकती हैं. यह महत्वपूर्ण है कि मोटापे के उपचार के लिए किसी भी नए या वैकल्पिक तरीके को अपनाने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें. 

Cannabis Ans Cannabinoid Research में भी भांग के बीज (कैनाबिस सैटिवा) के उत्पादों में सूजनरोधी गुण बताए गए हैं. इनमें चिकित्सीय क्षमता होती है. इसके अलावा, कैनाबिस का सेवन करने वाले लोगों का बॉडी मास इंडेक्स उन लोगों की तुलना में कम होता है जो इसका सेवन नहीं करते हैं, जिससे यह पौधा मोटापे से संबंधित सूजन और सहवर्ती रोगों को कम करने और ठीक करने का एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

