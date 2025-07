डॉक्टर ने बताया इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक का सेवन किन लोगों को करना चाहिए और किसे नहीं

हाइड्रेटेड रहना शरीर के लिए बहुत जरूरी है, ऐसे में कई ड्रिंक्स ऐसी है, जिन्हें पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है, ऐसे में आज हम आपके साथ एक ऐसी ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिन्हें बनाना बहुत आसान है. सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए चीनी, नमक, नींबू और पानी की जरूरत है. यानी आपको बाहर से कुछ एक्सट्रा लाने की जरूरत नहीं है, ये सभी चीजें हमारी रसोई में मौजूद रहती है. आइए ऐसे में जानते हैं, कैसे तैयार करने ही ये खास ड्रिंक. रेसिपी बता रही हैं, IIS की सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट उमा काले.

इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक बनाने की विधि (How to make electrolyte drink)

सबसे पहले एक ग्लास में 200 Ml पानी ले लीजिए. फिर इसमें दो बड़ी चम्मच चीनी डालें. चीन को अच्छे घोल लीजिए. जब चीनी घुल जाएं तो उसमें आधा चम्मच नमक डाल लीजिए. अब दो बड़े चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लीजिए. नींबू का रस का विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है. अब चीनी, नमक और नींबू के रस को पानी में अच्छे मिला लीजिए. आपकी इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक पीने के लिए तैयार है. आप चाहें तो ठंडा करने के लिए इसमें बर्फ के टुकड़े डाल सकते हैं.

हाइड्रेट ड्रिंक और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक एक ही है? |Are hydration drinks and electrolyte drinks the same?|



जी नहीं हाइड्रेट ड्रिंक और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक एक ही नहीं होती है, लेकिन दोनों की ड्रिंक हाइड्रेशन में मदद करते हैं. जहां हाइड्रेट ड्रिंक शरीर में पानी और तरल पदार्थ की कमी को पूरा करने में मदद करती है, वहीं इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक में पानी के साथ-साथ इलेक्ट्रोलाइट्स (जैसे सोडियम, पोटेशियम, आदि) होते हैं, जो शरीर के तरल पदार्थों और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने में मदद करते हैं.



क्या सभी लोग पी सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक |Can everyone drink electrolyte drinks|



हालांकि इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक कुछ स्थितियों में फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन ये सभी के लिए जरूरी नहीं हैं. वहीं ज्यादातर लोगों के लिए कुछ मामलों में हानिकारक भी हो सकते हैं, खासकर जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते या बीमारी के कारण शरीर में पानी की कमी से जूझ रहे हैं. ऐसे में उनके लिए सादा पानी ही पर्याप्त है.

