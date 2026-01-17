विज्ञापन
सर्दियों में इन तरीकों से रखें अपने बाल का ख्याल, डैंड्रफ से मिलेगा निजात

Winter Hair Care Tips : सर्दियों में डैंड्रफ और गिरते बालों से हैं परेशान? अपनाएं ये आसान घरेलू नुस्खे और पाएं चमकते-मजबूत बाल.

सर्दियों में इन तरीकों से रखें अपने बाल का ख्याल, डैंड्रफ से मिलेगा निजात
इस आर्टिकल में सर्दियों के दौरान बालों की समस्याओं, खासकर डैंड्रफ और रूखेपन से निपटने के आसान और घरेलू उपाय बताए गए हैं.

Hair care tips : सर्दियों में धूप सेकना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मौसम आपके स्कैल्प को सबसे ज्यादा ड्राई करता है? जब स्कैल्प ड्राई होता है, तो वह सफेद पपड़ी की तरह झड़ने लगता है, जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं. इससे बचने के लिए आपको अपनी डेली रूटीन में थोड़े बदलाव करने होंगे. तो बिना देर किए आइए जानते हैं सर्दियों में बाल का ख्याल रखने का 5 जबरदस्त तरीका.

1. गर्म पानी से बना लें दूरी

कड़ाके की ठंड में गरम-गरम पानी से नहाना किसे पसंद नहीं? लेकिन बहुत ज्यादा गर्म पानी आपके बालों का नेचुरल ऑयल छीन लेता है. इससे बाल बेजान हो जाते हैं और डैंड्रफ बढ़ जाता है. कोशिश करें कि बालों को धोने के लिए गुनगुने पानी (Lukewarm water) का ही इस्तेमाल करें.

2. तेल की मालिश है जरूरी

बचपन में दादी-नानी जो सिर में चंपी करती थीं, वह सर्दियों के लिए बेस्ट है. हफ्ते में कम से कम दो बार नारियल या जैतून के तेल को थोड़ा गर्म करके मसाज करें. इससे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बालों को अंदर से नमी मिलती है.

3. दही और नींबू का जादुई नुस्खा

डैंड्रफ को जड़ से खत्म करने के लिए दही और नींबू से बेहतर कुछ नहीं है. दही में थोड़ा नींबू का रस मिलाएं और इसे जड़ों में लगाएं. 20-30 मिनट बाद बाल धो लें. यह एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है और डैंड्रफ को साफ कर देता है.

4. गीले बालों में कंघी न करें

सर्दियों में बाल देर से सूखते हैं, इसलिए कई लोग गीले बालों में ही कंघी कर लेते हैं. ऐसा करने से बाल बीच से टूटने लगते हैं. हमेशा बालों को नेचुरल तरीके से सूखने दें, फिर चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें.

5. सही डाइट और पानी

अक्सर लोग सर्दियों में पानी पीना कम कर देते हैं, जिससे बॉडी डीहाइड्रेट हो जाती है. इसका सीधा असर बालों पर दिखता है. खूब पानी पिएं और अपनी डाइट में आंवला, नट्स और हरी सब्जियां शामिल करें.


 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

