इन लक्षणों के दिखने पर समझ जाएं GBS से पीड़ित हैं आप

GBS Kya Bimari Hai: जब भी हमारे पैरों या हाथों में दर्द होता है, तो ज्यादातर समय उसे हम साधारण सी बात समझ कर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको बता दें, अगर लंबे समय तक ऐसा होता है, तो ये सभी लक्षण गिलियन-बैरे सिंड्रोम (GBS) के हो सकते हैं. GBS एक रेयर, सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर (Neurological Disorder) है, जहां शरीर का इम्यून सिस्टम तंत्रिकाओं (Nerves) पर हमला करता है, जिससे हाथों और पैरों में तेजी से कमजोरी, सुन्नता और झुनझुनी शुरू हो जाती है. आइए ऐसे में विस्तार से जानते हैं कि, व्यक्ति को किस स्थिति में पता चलता है कि वह GBS से पीड़ित है.

ये लक्षण दिखे तो समझ जाएं GBS से पीड़ित हैं आप | Guillain-Barré Syndrome (GBS) Symptom

GBS के बारे में ndtvindia ने डॉक्टर से खास बातचीत की और पूछा है कि हाथ और पैरों में दर्द होना GBS के लक्षण होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा गलत खानपान या बीमार होने पर भी होता है. ऐसे में सटीक रूप से कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति GBS से पीड़ित हैं.



इस पर डॉक्टर ने बताया कि, देखिए जब आप बीमार होते हैं, तो कई कारण से हाथ या पैर में दर्द हो सकता हैं, जो एक या दो हफ्ते बाद ठीक भी हो जाता है. लेकिन जब एंटीबॉडी तंत्रिकाओं (Nerves) के खिलाफ लड़ने लगता है, तो शुरुआत में GBS के लक्षण दिखने लगते हैं. इन लक्षणों में आपको पैरों में कमजोरी और दर्द महसूस होने लगेगा. बैठकर खड़े होने और चलने में दिक्कत होने लगेगी. अगर आपके साथ ऐसा लंबे समय से हो रहा है, तो संभावना है कि आप GBS से पीड़ित हो सकते हैं.

GBS का दर्द कैसे फैलता है? | What Does Guillain-Barré Pain Feel Like?

डॉक्टर ने आगे बताया कि, व्यक्ति इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं, कि जो काम वह आसानी से कर रहे हैं, वह अब आसानी से नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि खांसी- जुकाम या बुखार के दौरान हमारा शरीर कमजोर होने लगता है, ऐसे में दो हफ्ते के भीतर ही हमारी तंत्रिका (Nerves) भी कमजोर होने लगती है, जिस कारण से पैर में दर्द शुरू हो जाता है. उन्होंने कहा कि GBS के लक्षण नीचे से ऊपर की ओर दिखाई देते हैं. यानी पहले दर्द पैर से शुरू होता है, फिर दर्द, जांघों, कमर, हाथ से होते हुए पूरे शरीर में होने लगता है. बता दें, यह दर्द सांस की मसल्स पर भी अटैक करता है.

