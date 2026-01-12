विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या मैं एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाएं एक साथ ले सकता हूं? जानिए डॉक्टर का क्या कहना है

Is It Safe To Take Allopathy And Homeopathy Together: यहां जानें डॉक्टर रेखा से जानते हैं क्या होम्योपैथी के साथ एलोपैथी की दवाई ले सकते हैं अगर हां, तो  कब यह ठीक हो सकता है और कब नहीं. 

Read Time: 3 mins
Share
क्या मैं एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाएं एक साथ ले सकता हूं? जानिए डॉक्टर का क्या कहना है
क्या होम्योपैथी और एंटीबायोटिक्स को एक साथ लिया जा सकता है?

Is It Safe To Take Allopathy And Homeopathy Together: कई बार लोगों को मन में यह सवाल आता है कि क्या होम्योपैथी के साथ एलोपैथी की दवाई ले सकते हैं? अक्सर लोग कई बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए एलोपैथी का इलाज करवा रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ होम्योपैथी की दवा भी लेना चाहते हैं. अब सवाल यह कि क्या इन्हें साथ में ठीक है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है. यहां जानें डॉक्टर रेखा से जानते हैं क्या होम्योपैथी के साथ एलोपैथी की दवाई ले सकते हैं अगर हां, तो  कब यह ठीक हो सकता है और कब नहीं. 

क्या हम एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाएं एक साथ ले सकते हैं?

एलोपैथी कब लेनी चाहिए?

एलोपैथी दवाइयों का सेवन ज्यादातर लक्षणों को जल्दी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. अगर आप बुखार से परेशान हैं और इस समस्या से जल्दी राहत पाना चाहते हैं, तो एलोपैथी करगार साबित हो सकता है. 

होम्योपैथी कब लेनी चाहिए?

होम्योपैथी का ट्रीटमेंट अक्सर बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए लिया जाता है. होम्योपैथी असर दिखाने में थोड़ा समय जरूर लेती है, लेकिन इस ट्रीटमेंट से दुबारा बीमारी होने की संभावना कम हो सकती है.

इसे भी पढ़ें: बाल सफेद हो रहे हैं? बालों को काला करने का शुद्ध देसी उपाय

क्या इन दोनों को साथ में लिया जा सकता है?

डॉक्टर रेखा के अनुसार- 'हां, अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन लें रहे हैं, तो भी इमरजेंसी कंडीशन होने पर आप एलोपैथी मेडिसिन लें सकते हैं. अक्सर जिन गंभीर बीमारियों में एलोपैथी ट्रीटमेंट लंबे समय तक चल सकता है उसमें आप डॉक्टर के मुताबिक होम्योपैथी को चुन सकते हैं. यह एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है. वहीं, अगर आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जो जानलेवा बन सकती है जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, अस्थमा या थायरॉइड ऐसे मामलों में एलोपैथी ट्रीटमेंट को चुनना बेहतर माना जा सकता है. वहीं, आप साथ में आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट चालू रख सकते हैं.

ध्यान रखें: होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों ही ट्रीटमेंट का काम करने का तरीका अलग-अलग है, इसलिए इन्हें समझदारी से लेना जरूरी होता है. 

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Homeopathy Ke Fayde In Hindi, Allopathy Ke Janak Kaun Hai, Allopathy Ke Sath Homeopathic Medicine, Homeopathy Aur Allopathy Mein Antar, Homeopathy Aur Allopathy Ek Sath Kha Sakte Hain
Get App for Better Experience
Install Now