क्या मैं एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाएं एक साथ ले सकता हूं? जानिए डॉक्टर का क्या कहना है

Is It Safe To Take Allopathy And Homeopathy Together: कई बार लोगों को मन में यह सवाल आता है कि क्या होम्योपैथी के साथ एलोपैथी की दवाई ले सकते हैं? अक्सर लोग कई बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए एलोपैथी का इलाज करवा रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ होम्योपैथी की दवा भी लेना चाहते हैं. अब सवाल यह कि क्या इन्हें साथ में ठीक है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है. यहां जानें डॉक्टर रेखा से जानते हैं क्या होम्योपैथी के साथ एलोपैथी की दवाई ले सकते हैं अगर हां, तो कब यह ठीक हो सकता है और कब नहीं.

क्या हम एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाएं एक साथ ले सकते हैं?

एलोपैथी कब लेनी चाहिए?

एलोपैथी दवाइयों का सेवन ज्यादातर लक्षणों को जल्दी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. अगर आप बुखार से परेशान हैं और इस समस्या से जल्दी राहत पाना चाहते हैं, तो एलोपैथी करगार साबित हो सकता है.

होम्योपैथी कब लेनी चाहिए?

होम्योपैथी का ट्रीटमेंट अक्सर बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए लिया जाता है. होम्योपैथी असर दिखाने में थोड़ा समय जरूर लेती है, लेकिन इस ट्रीटमेंट से दुबारा बीमारी होने की संभावना कम हो सकती है.

क्या इन दोनों को साथ में लिया जा सकता है?

डॉक्टर रेखा के अनुसार- 'हां, अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन लें रहे हैं, तो भी इमरजेंसी कंडीशन होने पर आप एलोपैथी मेडिसिन लें सकते हैं. अक्सर जिन गंभीर बीमारियों में एलोपैथी ट्रीटमेंट लंबे समय तक चल सकता है उसमें आप डॉक्टर के मुताबिक होम्योपैथी को चुन सकते हैं. यह एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है. वहीं, अगर आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जो जानलेवा बन सकती है जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, अस्थमा या थायरॉइड ऐसे मामलों में एलोपैथी ट्रीटमेंट को चुनना बेहतर माना जा सकता है. वहीं, आप साथ में आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट चालू रख सकते हैं.

ध्यान रखें: होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों ही ट्रीटमेंट का काम करने का तरीका अलग-अलग है, इसलिए इन्हें समझदारी से लेना जरूरी होता है.

