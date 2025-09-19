विज्ञापन
शुगर पेशेंट के लिए हेल्दी फूड क्या है?

Healthy Snacks For Diabetics: आज हम आपको इस लेख में कुछ आसान, स्वादिष्ट और पोषक हेल्दी स्नैक्स के बारे में बताने वाले हैं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए सुरक्षित और फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

Healthy Snacks For Diabetics: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और आंखों की समस्या जैसे कई अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है. इसलिए इसमें ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए अपने खानपान पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी है. शाम के समय में ऐसा क्या खाएं जो हेल्दी भी हो और जिससे ब्लड शुगर लेवल भी न बढ़े? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहें हैं, तो इस स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको इस लेख में कुछ आसान, स्वादिष्ट और पोषक हेल्दी स्नैक्स के बारे में बताने वाले हैं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए सुरक्षित और फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

Diabetes Me Kya Kya Khana Chahiye | Snacks For Diabetes Patient | Sugar Ke Marij Ko Kya-Kya Khana Chahie

भुना चना: भुना चना एक सस्ता लेकिन प्रोटीन और फाइबर से भरपूर स्नैक है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रख सकता है और ब्लड शुगर तेजी से बढ़ने नहीं देता है. इसके नियमित सेवन से डायबिटिक लोग भी संतुलित एनर्जी पा सकते हैं.

ओट्स: ओट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने नहीं देता. इसका सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

अलसी के बीज: डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद है अलसी के बीज का सेवन. अलसी में ओमेगा फैटी एसिड और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है जो डायबिटीज को कंट्रोल रखने में मदद कर सकते हैं. 

डार्क चॉकलेट: डार्क चॉकलेट सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती है. डार्क चॉकलेट मे एंटीऑक्सिडेंट गुण पाए जाते हैं, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं.

बादाम: बादाम में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने के साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. इसे आप सलाद में एड कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

