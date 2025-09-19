विज्ञापन
शरीर को डिटॉक्स करने के लिए कौन सी ड्रिंक अच्छी है?

What Is The Best Drink To Detox: आज हम आपको कुछ ऐसी ड्रिंक्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनको आप आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं और शरीर को हेल्दी रख सकते हैं. तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो जादुई डिटॉक्स ड्रिंक्स. 

शरीर को डिटॉक्स करने वाली ड्रिंक | Detox drinks homemade

What Is The Best Drink To Detox: बदलते लाइफस्टाइल, गलत खान-पान खानपान और प्रदूषण के कारण शरीर में विषैले तत्व जमा हो जाते हैं. जो थकान, स्किन से जुड़ी समस्याएं, पाचन की दिक्कतें और बढ़ते वजन जैसी समस्याओं का कारण बन सकते हैं. इसलिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए शरीर को अंदर से डिटॉक्स करना बेहद जरूरी हो जाता है. आज हम आपको कुछ ऐसी ड्रिंक्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनको आप न केवल आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं, बल्कि इनको पीकर शरीर को हेल्दी भी रख सकते हैं. तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो जादुई डिटॉक्स ड्रिंक्स.

Detox Drinks Benefits | Sharir Ko Detox Karne Ke Liye Kya Karna Chahie | Body Detox Kaise Kare

सबसे अच्छा डिटॉक्स वाटर कौन सा है?

नींबू पानी: गुनगुना पानी में नींबू मिलाकर पीने से शरीर को आसानी से डिटॉक्स किया जा सकता है. नींबू विटामिन सी और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होता है, पाचन को ठीक रखने के साथ ही साथ लिवर को साफ रखने में भी ये ड्रिंक बेहद मददगार साबित हो सकती है.

कैसे बनाएं: एक गिलास पानी को हल्का गुनगुना कर लें फिर उसमें आधा नींबू अच्छी तरह निचोड़ें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें. 

खीरा और पुदीना: खीरे में पानी की मात्रा ज्यादा होती है जो शरीर को हाइड्रेट करता है. वहीं, पुदीना में मौजूद गुण पाचन को ठीक रखने में मदद कर सकते हैं. गर्मियों में इस ड्रिंक का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद हो सकते हैं. 

कैसे बनाएं: एक बोतल पानी में कुछ खीरे के टुकड़े, पुदीने की पत्तियां और नींबू के टुकड़े डालकर कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दें, फिर कुछ देर बाद इसे थोड़ा-थोड़ा करके पिएं.

हल्दी वाला पानी: हल्दी एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है जो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद कर सकता है. इसको पानी में मिलाकर पीने से लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद मिल सकती है, जिससे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल सकते हैं.

कैसे बनाएं: हल्दी वाला पानी बनाना बहुत ही सरल है. एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें. इसे सुबह खाली पेट पीना अधिक फायदेमंद होता है.

नारियल पानी:  इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होने के कारण नारियल पानी शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है. गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं.

