Food Poising: धुरंधर फिल्म अपने नाम की तरह ही बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई कर रही है और लोगों के दिलों पर छाई हुई है. इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है. लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं. दरअसल इस फिल्म की शूटिंग जब लेह लद्दाख में चल रही थी तो वहां के लगभग 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स बीमार पड़ गए थे. इसकी वजह थी फूड पॉइजनिंग. जिसके चलते लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. अगर आप भी फूड पॉइजनिंग को हल्के में लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक गंभीर समस्या बन सकती है. अगर आप इसका सही समय पर सही इलाज नहीं करते हैं तो. चलिए जानते हैं फूड पॉइजनिंग के लक्षण, कारण और कैसे करें बचाव.

फूड पॉइजनिंग क्या है? ( What Is Food Poising)

फूड पॉइजनिंग की सबसे बड़ी वजह होती है खराब और दूषित खानपान, इसके साथ ही जहां पर आपका खाना बन रहा है वहां पर साफ-सफाई का ना होना. इसके अलावा कुछ वायरस और परजीवी भी फूड पॉइजनिंग (Food Poisoning) का कारण बन सकते हैं. फूड पॉइजनिंग होने पर पेट में दर्द, उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं हो जाती हैं. जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और एनर्जी खत्म हो जाती है.

फूड पॉइजिंग के लक्षण ( Food Poising Symptoms)

पेट दर्द

उल्टी

दस्त

पेट में ऐंठन

डिहाइड्रेशन

थकान

चक्कर आना

फूड पॉइजनिंग होने पर क्या करें ( Food Poising Treatment)

जब भी आपको फूड पॉइजनिंग होती है तो आप सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लिक्विड का सेवन करें. इससे डिहाइड्रेशन से बचाव होगा. एक साथ खूब सारा पानी पीने की बजाए थोड़े-थोड़े अंतराल पर पानी पीते रहें. यूरिन पर नजर रखें, यूरिन का गहरा रंग डिहाइड्रेशन का संकेत होता है. एंटी डायरिया दवाएं न लें. ये आपकी बॉडी से इंफेक्शन के लिए जिम्मेदार तत्व को निकलने में बाधा बन सकते हैं.

कब करें डॉक्टर से संपर्क?

सामान्य तौर पर फूड बोर्न इलनेस कुछ समय में ठीक हो जाती हैं लेकिन इसको इग्नोर ना करें और कुछ कंडीशंस होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें.

लगातार दो दिन से उल्टी हो रही हो.

कई दिनों से डायरिया जारी हो.

बुखार 101 डिग्री या इससे ज्यादा हो.

खड़े होने पर चक्कर आ रहा हो.

पेट में तेज दर्द हो.

