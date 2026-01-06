बॉक्स ऑफिस पर अब भी जम कर बोलता है संजय दत्त का जलवा, चार साल में दीं 3 हजार करोड़ कमाने वाली फिल्में

विज्ञापन

बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेता उम्र बढ़ने के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ खोते नजर आ रहे हैं. उनकी फिल्में पहले जैसी कमाई नहीं कर पा रहीं और वो धीरे-धीरे बड़े बजट प्रोजेक्ट्स से भी दूर होते जा रहे हैं.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेता उम्र बढ़ने के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ खोते नजर आ रहे हैं. उनकी फिल्में पहले जैसी कमाई नहीं कर पा रहीं और वो धीरे-धीरे बड़े बजट प्रोजेक्ट्स से भी दूर होते जा रहे हैं. लेकिन दूसरी ओर संजय दत्त एक ऐसे स्टार बनकर उभरे हैं. जो उम्र के इस पड़ाव पर भी लगातार बड़े पर्दे पर छाए हुए हैं. उनकी हालिया फिल्मों की सक्सेस साबित करती है कि उनका स्टारडम अभी भी बरकरार है. चाहे नेगेटिव रोल हो या स्पेशल अपीयरेंस, संजय दत्त हर फिल्म में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं.

हजार करोड़ के क्लब में तीन फिल्में

संजय दत्त उन चुनिंदा भारतीय अभिनेताओं में शुमार हो गए हैं. जो हाल ही में रिलीज हुईं तीन ऐसी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, जिनकी कमाई ₹1000 करोड़ से ज्यादा रही. उनकी पहली बड़ी पैन-इंडिया हिट रही KGF 2, जिसने लगभग 1230 करोड़ रु का विशाल कलेक्शन किया. इस फिल्म में उनके किरदार अधीरा को दर्शकों ने खूब सराहा. इसके बाद शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर जवान में उनका किरदार भले छोटा था. लेकिन दमदार रहा और फिल्म ने करीब 1160 करोड़ की कमाई की. उनकी एक और फिल्म धुरंधर ने करीब 1250 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है.

उतार-चढ़ाव भरे करियर के बाद सुनहरा दौर

संजय दत्त का फिल्मी सफर हमेशा से रोमांचक रहा है. एक दौर ऐसा भी आया जब वो लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहे और उनका करियर लगभग ठहर गया था. लेकिन वापसी के बाद उन्होंने धीरे-धीरे खुद को फिर से स्थापित किया.

मुन्ना भाई सीरीज, अग्निपथ, PK और फिर साउथ सिनेमा के साथ उनकी एंट्री ने उनके करियर को नई दिशा दी. खास बात ये है कि संजय दत्त ने उम्र के साथ खुद को बदला, किरदार बदले और चुनौतियों से भरे रोल अपनाए. आज वो ऐसे अभिनेता बन चुके हैं, जो हीरो के साथ-साथ एक एंटागोनिस्ट के रूप में भी दर्शकों को प्रभावित करते हैं.

