दूसरे देश से लोग इंडिया आकर देख रहे हैं धुरंधर, बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही फिल्म की आंधी

‘धुरंधर' अब एक बड़ी सुपर-डुपर हिट बन चुकी है. दिलचस्प बात यह है कि फिल्म यूएई में रिलीज़ नहीं हो पाई, जिसकी वजह से निर्माताओं को कुल रेवेन्यू में लगभग 90 करोड़ रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ा. हालांकि रिलीज़ न होने के बावजूद यूएई में मौजूद दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ. जो लोग यूएई में ‘धुरंधर' देखना चाहते थे, वे इसे लेकर इतने उत्साहित थे कि बड़ी संख्या में दर्शक यूएई से भारत फिल्म देखने आए. कई लोग अपने परिवार के साथ आए और अलग-अलग शहरों में जाकर फिल्म देखी. माना जा रहा है कि करीब एक से डेढ़ हजार दर्शक खास तौर पर ‘धुरंधर' देखने के लिए भारत पहुंचे.

ये भी पढ़ें; रणवीर बने बॉक्स ऑफिस के 'सिंह', 'धुरंधर' एक्टर ने वो कर दिखाया जो ना कर सके शाहरुख, आमिर और सलमान

इसी को लेकर दर्शक डॉ. शरत ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा,“‘धुरंधर' देखना वाकई एक शानदार अनुभव रहा. हम यहां से चंडीगढ़ गए, लेकिन वहां टिकट नहीं मिल पाए क्योंकि शो हाउसफुल हो चुका था. इसके बाद हम चंडीगढ़ से कोलकाता गए और फिर कोलकाता से सिलीगुड़ी पहुंचे. सिलीगुड़ी एयरपोर्ट से सीधे होटल में चेक-इन किया, बस एक ब्लैक कॉफी पी, न खाना खाया न कुछ और, और तुरंत एक मॉल की तरफ भागे. वहीं टिकट मिले, फूड कोर्ट में खाना खाया और फिर फिल्म देखने पहुंचे. शो शाम साढ़े छह बजे का था. मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी, क्योंकि यह मॉल शहर के सेंटर से थोड़ा दूर था. फिर भी हॉल लगभग 85 प्रतिशत भरा हुआ था. जैसे ही फिल्म शुरू हुई, पूरे हॉल में पिन-ड्रॉप साइलेंस था. फिल्म बेहद शानदार थी. हम पूरा परिवार यहां से फिल्म देखने गया था. अनुभव कमाल का और यादगार रहा.”

दुबई से भारत फिल्म देखने पहुंचे एक अन्य दर्शक नटराज पांडियन ने भी ‘धुरंधर' को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया. नटराज ने कहा, “मैं सिनेमा का बड़ा फैन हूं, खास तौर पर स्पाई फिल्मों का. लेकिन मैं भारतीय स्पाई फिल्मों के उस पुराने ढर्रे से थक चुका था, जिसमें एक देश और दूसरे देश को बहुत कूटनीतिक तरीके से दिखाया जाता है, बीच में रोमांस जोड़ दिया जाता है और पड़ोसी देशों को लेकर सिर्फ बिज़नेस के मकसद से कहानी आगे बढ़ाई जाती है. यह सब काफी समय से चलता आ रहा था. लेकिन पहली बार किसी निर्देशक ने इतनी बोल्ड और शानदार स्पाई फिल्म बनाई है. मुझे पहले से भरोसा था कि फिल्म बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैंने आदित्य धर की पिछली फिल्म देखी थी. इसी वजह से मैंने रिलीज़ के समय अपनी कुछ योजनाएं टाल दीं और एक हफ्ते के लिए भारत आया. इस एक हफ्ते में मैंने ‘धुरंधर' दो बार देखी. मेरे लिए ‘धुरंधर' अब भारत में स्पाई फिल्मों का एक ट्रेडमार्क बन चुकी है.”

इसके अलावा लोगों का यह भी कहना है कि कई ऐसे ऐप्स मौजूद हैं, जिनके जरिए फिल्म यूएई और पाकिस्तान में भी देखी गई. भारत, यूएई और पाकिस्तान—तीनों जगह फिल्म को लेकर जबरदस्त चर्चा रही. सोशल मीडिया पर वायरल मीम्स, सवाल-जवाब और फिल्म को लेकर बनी उत्सुकता ने दर्शकों की दिलचस्पी को और बढ़ा दिया.

इसी कड़ी में दुबई में रह रहे पूर्व रेडियो जॉकी गगन मुद्गल ने भी अपना अनुभव साझा किया. गगन ने कहा, “मैं पिछले 23 सालों से यूएई में रह रहा हूं. पहले ऐसा होता था कि यहां फिल्में दुनिया से एक दिन पहले रिलीज़ हो जाया करती थीं. गुरुवार को यूएई में रिलीज़ होती थीं और हमें उन्हें देखने में बहुत मज़ा आता था. अब तो पूरी दुनिया में फिल्में एक साथ रिलीज़ हो जाती हैं. ‘धुरंधर' का बज़ जबरदस्त था—उसका म्यूज़िक, उसका ट्रीटमेंट, सब कुछ. पुराने रेट्रो गानों को जिस तरह रीक्रिएट किया गया, ट्रेलर और टीज़र ने तभी हमें बेहद खुश कर दिया था.

लेकिन जब हमें पता चला कि फिल्म यहां रिलीज़ नहीं हो रही है, तो मेरे कई दोस्तों ने फैसला किया कि हम भारत जाकर ही फिल्म देखेंगे. मैं पर्सनली मोबाइल पर भी ट्रेलर नहीं देखता, पाइरेसी तो बहुत दूर की बात है. मुझे लगा कि फिल्म सिनेमाघर में ही देखनी चाहिए. हालांकि बहुत से लोगों ने इसे डाउनलोड करके देखा है. मेरे कुछ दोस्तों ने तो पाकिस्तान से भी फोन करके बताया कि वहां लोग इसे डाउनलोड करके देख रहे हैं. लेकिन मैंने तय किया कि मैं ‘धुरंधर' बड़े पर्दे पर ही देखूंगा. इसकी एक वजह यह भी थी कि सारा अर्जुन मुझे बहुत पसंद हैं. मेरे एक दोस्त की बेटी भी फिल्म देखना चाहती थी. हम सब साथ गए और अनुभव वाकई शानदार रहा. पूरा एक्सपीरियंस जबरदस्त था.” अगर फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 1240 करोड़ कमाकर ‘धुरंधर' अब तक भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शुमार हो चुकी है और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के साथ ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल कर चुकी है.