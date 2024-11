अनहेल्दी और बाहर के खाने से पेट फूल रहा है, तो न्यूट्रिशनिष्ट ने बताया बॉडी को डिटॉक्स करने रामबाण तरीका, जानिए...

How To Detox Help With Bloating: त्यौहारी सीजन के बाद पेट फूला हुआ महसूस कर रहे हैं? चलिए मान लेते हैं, हम सभी को ऐसा होता है! लेकिन चिंता न करें, न्यूट्रिशनिस्ट अंजलि मुखर्जी के पास बेहतर महसूस कराने के लिए कुछ बेहतरीन टिप्स हैं. एक इंस्टाग्राम वीडियो में, वह डिटॉक्सिफिकेशन के लाभों के बारे में बताती हैं और बताती हैं कि आप इसे सरल, हेल्दी डाइट के जरिए कैसे पा सकते हैं. डिटॉक्सिफिकेशन बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है क्योंकि यह शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स और अपशिष्ट को निकालने में मदद करता है.

यह एनर्जी को बढ़ाता है, पोषक तत्वों के अवशोषण और अपशिष्ट उन्मूलन को बढ़ाकर पाचन में सुधार करता है, वजन घटाने में सहायता करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, सूजन को कम करता है और यहां तक ​​​​कि हेल्दी, चमकती त्वचा को भी बढ़ावा देता है. अंजलि मुखर्जी कहती हैं, "हर कोई डिटॉक्स कर सकता है. शादी से पहले, त्योहार के बाद, छुट्टियों के बाद मौज-मस्ती - हम सभी इस दौर से गुज़रे हैं. एक दिन का डिटॉक्स बहुत ज्यादा शराब, मिठाई या भारी भोजन के बाद आपके शरीर को रीसेट करने में मदद कर सकता है."

किन लोगों को डिटॉक्सीफाई करना चाहिए?

"खुद को डिटॉक्सीफाई करने के लिए आपको बीमार होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. हर कोई अपने शरीर को डिटॉक्सीफाई कर सकता है." इसके अलावा, अंजलि मुखर्जी बताती हैं कि किसी व्यक्ति को कब डिटॉक्सीफिकेशन करवाना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं. पोषण विशेषज्ञ के अनुसार, अगर आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं और अपनी ड्रेस में पूरी तरह से फिट दिखना चाहते हैं, साफ त्वचा पाना चाहते हैं और आपके बाल चमकदार हो - तो डिटॉक्सीफिकेशन सबसे ज़रूरी है. अपने बर्थडे पर अनहेल्दी फूड्स, शराब और मिठाइयों का सेवन करने के बाद, एक दिन का डिटॉक्स उन प्रभावों को उलटने और आपको वापस ट्रैक पर लाने में मदद कर सकता है.

त्योहारों, शादियों या छुट्टियों से पहले और बाद में भी डिटॉक्सीफिकेशन फायदेमंद होता है. यह वजन घटाने में मदद करता है, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है और आपके शरीर को आने वाले कार्यक्रमों के लिए तैयार करने में मदद करता है. हफ़्ते में एक बार आप डिटॉक्स रूटीन फॉलो कर सकते हैं.

अगर आप अभी-अभी छुट्टी से लौटे हैं और जमा हुए टॉक्सिन्स से छुटकारा पाना चाहते हैं, या अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में कुछ ऐसा खा लिया है जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो एक दिन का डिटॉक्स एक बेहतरीन उपाय है. अगर आप अपच से पीड़ित हैं, तो भी यह बहुत बढ़िया है. डिटॉक्सिफिकेशन आपके शरीर को रीसेट करने और आपके सिस्टम को ताज़ा करने में मदद करता है, चाहे कोई भी अवसर हो.

"तो, डिटॉक्सीफाई करने के बहुत सारे कारण हैं," वह वीडियो में डिटेल में बता हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)