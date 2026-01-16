दिल्ली में मौतों का आंकड़ा बढ़ा! 2024 में हर दिन औसतन 381 मौतें, जानिए वजह

Delhi Death Rates: राजधानी दिल्ली में मौतों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है. सरकारी रिपोर्ट Annual Report on Registration of Births and Deaths in Delhi 2024 के आंकड़े बताते हैं कि 2023 की तुलना में 2024 में न सिर्फ कुल मौतों की संख्या बढ़ी है, बल्कि रोजाना होने वाली मौतों का औसत भी ऊपर गया है. दिल्ली में 2023 में रजिस्टर हुई 1,32,391 मौतों की तुलना में 2024 में 1,39,480 मौतें रजिस्टर हुईं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बदलाव शहर की बदलती जनसंख्या संरचना (Population structure) और स्वास्थ्य चुनौतियों (Health Challenges) की ओर इशारा करता है.

क्यों बढ़ रहा है डेथ रेट?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बढ़ती उम्र की आबादी, लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां, प्रदूषण और स्ट्रेसफुल शहरी जीवन मौतों के आंकड़े बढ़ने की बड़ी वजह हो सकते हैं. इसके अलावा, बुजुर्ग आबादी का रेशियो बढ़ने से हेल्थ सिस्टम पर दबाव भी लगातार बढ़ रहा है.

भविष्य के लिए क्या संकेत हैं ये आंकड़े?

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा, तो आने वाले समय में दिल्ली की हेल्थ सर्विसेस, अस्पतालों और ओल्ड एज केयर सिस्टम पर और ज्यादा दबाव पड़ेगा. यही कारण है कि पॉलिसी मेकर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट इन आंकड़ों को गंभीरता से लेकर आगे की पॉलिसी तैयार कर रहे हैं.

