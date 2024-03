अनेक पोषक तत्वों से भरपूर है खजूर, रोजाना सेवन करने वाले जाने लें गर्मी के मौसम में खजूर खाने चाहिए ये नहीं

Dates In Summer: गर्मियों में खजूर का सेवन करने से शरीर को ताजगी मिलती है.

Should we eat dates in summer or not? खजूर एक प्राकृतिक फूड है जो सैकड़ों विटामिन, मिनरल और फाइबर से भरपूर है. यह गर्मियों में ताजगी और एनर्जी का स्रोत बन सकता है. गर्मियों में खजूर का सेवन करने से शरीर को ताजगी मिलती है और ठंडे पानी के साथ खाया जाता है, तो इससे शरीर को ठंडक मिलती है. कुछ लोग इसे सेहत के लिए बेहद लाभकारी मानते हैं, जबकि कुछ इसे गर्म तत्वों की वजह से नुकसानदायक समझते हैं. गर्मियों में ज्यादा मात्रा में खजूर खाने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, जिससे तपेदिक या पेट दर्द की समस्या हो सकती है. इसलिए लोग इससे बचने की सलाह देते हैं. तो क्या करें क्या गर्मियों में खजूर खाना बंद कर देना चाहिए?

खजूर के गुण: