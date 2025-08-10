कुली ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 4500 में बिकी रजनीकांत की फिल्म की फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट!

चेन्नई के रोहिणी सिनेमा हॉल के बाहर का नजारा किसी त्योहार से कम नहीं था. 14 अगस्त, 2025 को रिलीज होने वाली फिल्म “कुली” के फर्स्ट डे फर्स्ट शो (FDFS) की टिकटों के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी थी. टिकट की कीमत 4500 रुपये थी जो कि एक हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात के जश्न के लिए तय की गई थी. यह पहली बार था जब कॉलीवुड में ऐसा ग्रैंड जश्न देखने को मिला. फैंस की एक्साइटमेंट से भरी भीड़ ने सड़कों को जाम कर दिया था. हाथों में पोस्टर्स और झंडे लिए, वे अपने पसंदीदा स्टार राजनीकांत के लिए नारे लगा रहे थे. थिएटर के बाहर लगे बड़े-बड़े बैनर और पोस्टर्स फिल्म स्टार के कटआउट्स से सजे थे. हवा में फूलों की बारिश और हेलीकॉप्टर की आवाज ने माहौल को और भी रोमांचक बना दिया.

फैंस के लिए यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस था. वे राजिनिकांत के लिए अपना प्यार और डेडिकेशन दिखा रहे थे. हालांकि, 4500 रुपये की टिकट की कीमत ने कुछ लोगों को हैरान कर दिया. कई फैंस ने इसे महंगा बताया, लेकिन एक्साइटमेंट कम नहीं हुई.

इस इवेंट ने ना केवल फिल्म की रिलीज को खास बनाया, बल्कि फैंस और स्टार के बीच के रिश्ते को भी दिखाया. राजनीकांत के फैंस की डेडिकेशन और उनके लिए कुछ भी करने की इच्छा ने एक बार फिर साबित किया कि वे क्यों “सुपरस्टार” कहलाते हैं. यह दिन चेन्नई के सिनेमा इतिहास में यादगार बन गया. वैसे रजनीकांत के लिए फैन्स में ऐसी दीवानगी कोई नई बात नहीं है. कई बार तो उनके पोस्टरों पर दूध तक चढ़ाया जाता है.