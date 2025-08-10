विज्ञापन

CMA June 2025 फाइनल और इंटरमीडिएट रिजल्ट को लेकर आई ये अपडेट, इस दिन जारी होगा परिणाम

CMA Final and Intermediate June 2025 Result की डेट को लेकर अपडेट आई है. परिणाम 11 अगस्त 2025 को जारी हो सकते हैं.

नई दिल्ली:

CMA Final and Intermediate June 2025 Result: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) की ओर से आयोजित जून की परीक्षा के नतीजे अब जारी होने वाले हैं. ऐसे में अब स्टूडेंट्स रिजल्ट की डेट घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं.  जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे उन्हें जून परीक्षा का रिजल्ट का इंतजार है. रिपोर्ट्स की माने तो 11 अगस्त को  CMA Final and Intermediate June Result जारी होने की पूरी संभावना है. परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर चेक कर सकते हैं. 

फाउंडेशन का रिजल्ट पहले हो चुका है जारी

CMA June 2025 Result देखने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नम्बर औरत पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा. किसी भी स्टूडेंट्स को रिजल्ट ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं भेजा जाएगा. सीएमए की परीक्षा हर साल दो बार आयोजित कराई जाती है, जून और दिसंबर सेशन. आईसीएमएआई ने 8 जुलाई को सीएमए फाउंडेशन जून 2025 के परिणामों की घोषणा की थी. 

ICMAI CMA June 2025 Result: जून सेशन का रिजल्ट कैसे चेक करें

  • सबसे पहले स्टूडेंट्स को आईसीएमएआई की ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in पर जाना होगा.
  • इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक सीएमए जून रिजल्ट 2025 पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपको मांगी गई जानकारी को डालकर लॉगिन करें.
  • अब आप की स्क्रीन पर सीएमए जून सेशन 2025 का रिजल्ट आ जाएगा.
  • अब आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं.
     

