अदरक का रस पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

Ginger Juice Benefits: अदरक में पाए जाने वाले गुण कई तरह की बीमारियों से दूर रखने में मदद करते हैं. सदियों के मौसम में इसे एक प्राकृतिक औषधि के रूप में भी जाना जाता है. नियमित रूप से इसका सेवन पेट को ठीक रखने से लेकर, सर्दी जुकाम को दूर करने या शरीर में गर्माहट बनाए रखने में मदद कर सकता है. आमतौर पर लोग अदरक का ज्यादातर इस्तेमाल चाय में डालकर करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अदरक का रस ट्राई किया है? रोजाना सुबह खाली पेट एक चम्मच अदरक का रस का सेवन शरीर को कई तरह के लाभ पहुंचा सकता है. यहां जानें अदरक का रस पीने से शरीर को क्या लाभ हो सकते हैं.

अदरक का रस कब पीना चाहिए?

पाचन: नियमित रूप से अदरक का रस गैस, अपच, पेट फूलना और भारीपन की समस्या को कम कर सकता है. रोजाना एक चम्मच अदरक का रस पेट में पाचन एंजाइमों की गतिविधि को बढ़ा सकता है, जिससे खाना जल्दी पच सकता है और एसिडिटी की समस्या कम हो सकती है.

इम्यूनिटी: अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और जिंजरोल शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद कर सकते हैं. नियमित सेवन से इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है और बदलते मौसम में होने वाली समस्याओं से राहत पाई जा सकती है.

ब्लड फ्लो: नियमित रूप से अदरक का रस शरीर में रक्त प्रवाह को बढ़ा सकता है. बेहतर ब्लड सर्कुलेशन से त्वचा ग्लोइंग दिखती है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है.

सूजन: अदरक में एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम कर सकते हैं और गठिया, घुटनों के दर्द, मांसपेशियों की जकड़न या पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द में भी अदरक का रस राहत देने में सहायक है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)