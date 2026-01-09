Dadi Nani Ke Nuskhe: महंगे फेशवॉश छोड़िए किचन में रखी इन चीजों से धुल लीजिए मुंह, खिल उठेगा चेहरा

Skin Care: चेहरे को साफ और कोमल बनाने के लिए बाजार में कई तरह के फेस वॉश मौजूद हैं, जो प्राकृतिक होने का दावा करते हैं लेकिन उनमें भरपूर मात्रा में केमिकल भरे होते हैं. चेहरे से जुड़ी हर परेशानी के लिए अलग तरीके के फेस वॉश बाजार में मिल जाएंगे, लेकिन वे उतने असरदार नहीं होते हैं. आज हम आपके लिए आयुर्वेदिक पद्धति से बने फेस वॉश की जानकारी लेकर आए हैं जो चेहरे की रंगत को अंदर से निखारने में मदद करेंगे और स्किन से जुड़ी परेशानियों से निजात दिलाने में भी राहत देंगे.
चेहरे को नेचुरली कैसे साफ करें
अगर चेहरे पर मृत कोशिकाएं (त्वचा) ज्यादा हो गई हैं और चेहरे की रंगत असमान हो गई है, तो दही, ओटमील और शहद को मिलाकर चेहरे पर लगाएं. कुछ देर सूखने के बाद हल्के हाथों से चेहरे को रगड़ें. इससे चेहरे की डेड स्किन निकल जाएगी और चेहरा अंदर से साफ होगा. हल्की मसाज से चेहरे का रक्त संचार भी बेहतर होता है, जिससे चेहरे पर प्राकृतिक निखार आता है.
सर्दियों में चेहरा रुखा और बेजान हो जाता है और लगातार मॉइश्चराइजर लगाने से भी खास असर नहीं होता है. ऐसे में चेहरे पर नमी बनाए रखने और गहराई से सफाई करने के लिए शहद, दूध और बेसन का मिश्रण चेहरे पर लगाएं और सूख जाने पर हल्के हाथों से रगड़कर निकालें. इससे चेहरे के रोम छिद्र भी गहराई से साफ होंगे और शहद की वजह से चेहरे को बराबर नमी भी मिलेगी.
अक्सर लोग ऑयली स्किन से परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से चेहरे को बार-बार धोना पड़ता है. ऐसे में मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और शहद के मिश्रण से चेहरे को साफ करना चाहिए. मुल्तानी मिट्टी त्वचा में मौजूद ऑयल को सोख लेती है और गुलाब जल और शहद मिलकर चेहरे को साफ करते हैं और नमी बनाए रखते हैं.
अगर चेहरे पर दाग-धब्बे हैं और टैनिंग भी है तो हल्दी, बेसन और दूध का मिश्रण तैयार कर उससे दिन में दो बार चेहरा साफ करें. इसके लिए मिश्रण का घोल पतला बनाएं और कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाएं. चाहें तो कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं. दूध दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद करता है और हल्दी मुहांसों को आने से रोकती है.
