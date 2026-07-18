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कोरोना फिर बढ़ा रहा टेंशन! आंध्र प्रदेश में 4 मौत, जानें कौन हैं हाई रिस्क पर

देशभर में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं. आंध्र प्रदेश में 4 मरीजों की मौत ने सभी की चिंता बढ़ा दी है. इस आर्टिकल में जानें किन लोगों को रहना होगा सबसे ज्यादा सावधान.

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कोरोना फिर बढ़ा रहा टेंशन! आंध्र प्रदेश में 4 मौत, जानें कौन हैं हाई रिस्क पर
कोविड-19 का नया अलर्ट.
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कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है. आंध्र प्रदेश में पिछले एक महीने से भी कम समय के अंदर कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं. सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इन 12 मरीजों में से 4 लोगों की मौत हो चुकी है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, जिन लोगों की जान गई है, वे पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे.

​हेल्थ कमिश्नर ने क्या कहा?

आंध्र प्रदेश के हेल्थ कमिश्नर जी. वीरापांडियन ने गुरुवार को एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 26 जून से 16 जुलाई के बीच राज्य में अलग-अलग जगहों पर कोरोना के कुल 12 मामले दर्ज किए गए. उन्होंने साफ किया कि यह बीमारी किसी एक खास जगह पर महामारी की तरह नहीं फैली है, बल्कि अलग-अलग इलाकों में मामले सामने आए हैं.

​किन लोगों की हुई मौत?

कमिश्नर ने बताया कि जिन 4 मरीजों की मौत हुई है, उन्हें पहले से ही कई गंभीर बीमारियां थीं. इनमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी की बीमारी और कुछ दूसरी तकलीफें शामिल थीं. जब इन कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों को कोरोना हुआ, तो उनका शरीर इसे झेल नहीं पाया. अगर जिलों की बात करें, तो इन 4 मौतों में से 3 मौतें अकेले कड़पा (Kadapa) जिले में हुई हैं, जबकि 1 मौत काकीनाडा (Kakinada) में. 

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कोरोना के फिर बढ़ रहे केस. Photo Credit: Unsplash

​कहां मिले कितने मरीज?

आंध्र प्रदेश में इस साल (2026 में) कोरोना का पहला मामला 26 जून को कड़पा जिले में ही सामने आया था. इसके बाद 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच 11 और लोग इस वायरस की चपेट में आ गए.

​सबसे ज्यादा 8 मरीज कड़पा जिले में मिले-

​गुंटूर में 2 मरीज सामने आए, ​विशाखापत्तनम और काकीनाडा में 1-1 मरीज.
​स्वास्थ्य विभाग ने जब इस बात की जांच की कि ये लोग बीमार कैसे हुए, तो पता चला कि इनमें से दो लोग ऐसे थे जो पहले से संक्रमित मरीजों के बहुत करीब रहे थे. 

​कैसी है मरीजों की हालत?

हेल्थ कमिश्नर ने बताया कि 26 जून से 15 जुलाई के बीच राज्य में कुल 67 कोरोना टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 11 लोग पॉजिटिव पाए गए. वहीं, 12वां मरीज तमिलनाडु के वेल्लोर में स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (CMC) में पकड़ा गया.
​राहत की बात यह है कि अभी सभी मरीज गंभीर नहीं हैं. संक्रमित लोगों में से 3 मरीज इस समय अपने घर पर ही आइसोलेशन (home isolation) में हैं. 2 मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जबकि 3 मरीज पूरी तरह ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं.

​देशभर में क्या है कोरोना का हाल?

सिर्फ आंध्र प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं. 1 जुलाई से अब तक पूरे देश में कोरोना के कुल 339 मामले सामने आ चुके हैं. ​इस लिस्ट में सबसे ऊपर केरल है, जहां 115 मामले मिले हैं. ​दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां 64 केस आए हैं. ​इसके बाद महाराष्ट्र में 43, तमिलनाडु में 39, अंडमान और निकोबार में 18, दिल्ली में 18 और राजस्थान में 12 मामले दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी इक्का-दुक्का केस मिले हैं.

​डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग पहले से बीमार हैं या बुजुर्ग हैं, उन्हें भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए.

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