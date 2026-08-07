33 साल पुरानी हीरो कप सेमीफाइनल की वो रात, सचिन ने जब आखिरी ओवर में गेंद से पलट दी बाजी, इतिहास में अमर हो गया मैच

When Sachin Tendulkar Bowling Change The Game Hero Cup 1993: 24 नवंबर 1993 को कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेले गए हीरो कप के रोमांचक सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 2 रन से हराया था. कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जब मात्र 6 रन बचाने के लिए उस मैच में एक भी ओवर न फेंकने वाले 20 वर्षीय सचिन तेंदुलकर को आखिरी ओवर सौंपा गया तब सचिन ने अपनी जादुई गेंदबाजी से हारी हुई बाजी पलट दी थी.

जब बल्ले के बजाय गेंद से लिखी गई जीत की कहानी

यह कहानी है उस अद्भुत शाम की, जब क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. साल 1993, नवंबर की 24 तारीख और कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डंस स्टेडियम. मौका था हीरो कप के सेमीफाइनल मुकाबले का, जहां आमने-सामने थीं भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें.मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर था. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के शानदार 90 रनों की बदौलत 50 ओवर में 195 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था.

दक्षिण अफ्रीका की टीम भी इस लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी थी. अफ्रीकी बल्लेबाज ब्रायन मैकमिलन क्रीज पर जमे हुए थे और दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी ओवर में महज 6 रनों की दरकार थी.

वह मास्टरस्ट्रोक था या एक जुआ

भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन के पास कपिल देव और मनोज प्रभाकर जैसे अनुभवी गेंदबाज मौजूद थे, जिनका एक-एक ओवर बचा हुआ था. लेकिन कप्तान ने एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला लिया, जिसे क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा और सफल जुआ कहा गया. अजहर ने गेंद थमा दी मात्र 20 साल के एक युवा को, जो उस मैच में पूरे 49 ओवर तक गेंदबाजी करने के लिए आए ही नहीं थे. वह युवा कोई और नहीं, बल्कि क्रिकेट जगत के भविष्य के भगवान सचिन तेंदुलकर थे.

जादुई अंतिम ओवर का रोमांच

सचिन के हाथ में गेंद थी और सामने हाई-प्रेशर परिस्थिति. ईडन गार्डंस का पूरा मैदान एक लाख से अधिक दर्शकों की चीख-पुकार से गूंज रहा था.

पहली गेंद - सचिन ने पहली गेंद फेंकी जिस पर एक रन बना और रन-आउट के रूप में दक्षिण अफ्रीका का नौवां विकेट गिर गया.

अगली तीन गेंदें - इसके बाद सचिन ने अपने वैरिएशन और चतुराई भरे मिश्रण से अगली तीन गेंदों पर कोई रन नहीं बनने दिया, जिससे अफ्रीकी बल्लेबाजों पर दबाव का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया.

पांचवीं और आखिरी गेंद: पांचवीं गेंद पर एक रन आया और अंतिम गेंद पर जीत के लिए 4 रनों की जरूरत थी. सचिन ने आखिरी गेंद बेहद सधी हुई फेंकी, जिस पर केवल एक सिंगल या बाई का रन मिल सका और दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 193 रनों पर सिमट गई. आम तौर पर अपनी बल्लेबाजी के दम पर मैदान फतह करने वाले 'मास्टर ब्लास्टर' ने उस दिन साबित कर दिया कि जरूरत पड़ने पर उनके तरकश में गेंदबाजी का ब्रह्मास्त्र भी मौजूद है.

तेंदुलकर ने बताया अपने शानदार करियर का एक "अविश्वसनीय" पल

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में, भारत को अंतिम ओवर में छह रन बचाने थे और प्रशंसकों की उत्सुकता के बीच, भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उस महत्वपूर्ण क्षण में गेंद तेंदुलकर को सौंपी. रोमांच को और बढ़ाने वाली बात यह थी कि तेंदुलकर ने उस मैच में 50वें ओवर तक एक भी ओवर नहीं फेंका था. मास्टर ब्लास्टर ने सिर्फ तीन रन दिए और भारत को एक यादगार जीत दिलाने में मदद की.

अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बात करते हुए सचिन ने खुलासा किया, "मुझे याद है कि मैंने 50वें ओवर तक बिल्कुल भी गेंदबाजी नहीं की थी, एक भी गेंद नहीं फेंकी थी और क्योंकि थोड़ी ठंड थी, मेरा शरीर अकड़ा हुआ था, मेरी उंगलियां भी अकड़ी हुई थीं और वास्तव में मुझे वार्म-अप करने में काफी समय लगा था."

मैंने अजहर से कहा कि मुझे गेंदबाजी करने में कोई आपत्ति नहीं

"जब हम बीच मैदान पर मिले, तो मैंने अजहर से कहा कि मुझे गेंदबाजी करने में कोई आपत्ति नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं यह ओवर फेंक सकता हूं, और फिर यह तय हुआ कि मैं ही गेंदबाजी करूंगा. मैंने बस इतना सुझाव दिया था कि मुझे आखिरी ओवर फेंकने का पूरा भरोसा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं गेंदबाजी करूं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है," उन्होंने आगे कहा.

दर्शकों ने हमारा साथ दिया, वह अविश्वसनीय था

मैच की स्थिति के बारे में बताते हुए उन्होंने समझाया, "जब फैसला हो गया तो मैंने कहा ठीक है. मैं गेंद को अपनी उंगलियों पर मारने की कोशिश कर रहा था और फिर वार्म-अप कर रहा था क्योंकि हर गेंद मायने रखती थी. वहां हर रन मायने रखता था. लेकिन जिस तरह से दर्शकों ने हमारा साथ दिया, वह अविश्वसनीय था. हर डॉट बॉल की सराहना की गई, अविश्वसनीय रूप से और इससे उन पर दबाव बढ़ता गया."

सचिन ने आगे बताया कि आखिरी ओवर तक भारतीय विकेटकीपर विजय यादव स्टंप के ठीक पीछे खड़े थे. लेकिन सचिन से और चर्चा के बाद यादव ने आखिरी गेंद के लिए थोड़ा और पीछे जाने का फैसला किया.

"जब आखिरी गेंद फेंकी जानी थी, तब तक विकेटकीपर स्टंप्स के बिल्कुल पास खड़ा था. आखिरी गेंद पर विजय यादव मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि आखिरी गेंद के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या फेंकने वाले हैं? मैंने कहा कि मैं यॉर्कर ही फेंकूंगा. तो, आखिरकार हमने तय किया कि विकेटकीपर को पीछे जाना होगा क्योंकि अगर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगता है, तो विकेटकीपर जाहिर तौर पर रुक सकता है और वास्तव में बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा ही था."

गोलकीपर ने गेंद रोक दी...

"गोलकीपर ने गेंद रोक दी. मुझे नहीं लगता कि वह चौका होता, लेकिन फिर भी हम जोखिम नहीं लेना चाहते थे. गोलकीपर पीछे खड़ा था और जब हमने वह मैच जीत लिया, तो यह अविश्वसनीय था," उन्होंने कहा.

इसके अलावा, मैच में प्रशंसकों के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए सचिन ने कहा, "स्टेडियम के अंदर और बाहर होटल जाते समय भी लोगों ने जिस तरह से जश्न मनाया, वह अद्भुत था. स्टेडियम में लोग पागल हो रहे थे और वह एहसास अविश्वसनीय था. क्रिकेट तो ऐसे ही पलों के लिए खेला जाता है, और एक बार फिर कोलकाता के सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद."