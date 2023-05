अंजीर में भरपूर डायट्री फाइबर होता है, जो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है.

Benefits of figs: ड्राई फ्रूट्स सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. खासकर अंजीर (figs)को सुपरफूड की कैटेगरी में गिना जाता है, जो सेहत के लिए ढेरों फायदों से भरा है. अंजीर में भरपूर डायट्री फाइबर होता है, जो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है. साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट (Antioxidant) भी अच्छी मात्रा में होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस (Oxidative stress) को कम करने और उम्र बढ़ने के शुरुआती लक्षणों (Slow the Signs of Aging) को कम करने में भी मदद करते हैं. आइए सेहत से जुड़े अंजीर के अन्य फायदों (benefits of eating figs) के बारे में जानते हैं.