Cold And Cough Remedies: बारिश में भीगने और एलर्जी से सर्दी-खांसी हो गई है, तो तुरंत आराम पाने के लिए इन नुस्खों को अपनाएं

मानसून में Cold And Cough करे परेशान, तो इन घरेलू नुस्खों को आजमाएं.

खास बातें कई लोग नेचुरल तरीके से सर्दी-खांसी का इलाज करना पसंद करते हैं.

कुछ प्रभावी घरेलू नुस्खे आजमाकर आप गले की खराश को दूर कर सकते हैं.

अदरक की चाय सर्दी-खांसी के इलाज में भी मदद करती है.

Ways To Get Rid Of Cold In Monsoon: कॉमन कोल्ड-कफ को ठीक करने के लिए आज भी कई लोग दवाइयों से ज्यादा घरेलू नुस्खों (Home Remedies) पर भरोसा करते. दरअसल ज्यादा दवाइयां लेने से कफ सूख जाता है और कई लोग ऐसा नहीं चाहते हैं और नेचुरल तरीके से सर्दी-खांसी का इलाज (Cold And Cough Treatment) करना पसंद करते हैं. मानसून के सीजन में कोल्ड और कफ की समस्या (Cold And Cough Problem) बढ़ जाती है ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं सामान्य सर्दी और खांसी के लिए बहुत ही आसान और प्रभावी घरेलू नुस्खे. इन होम रेमेडीज को आजमा कर आप काफी हद तक गले की खराश (Sore Throat) और सर्दी ज़ुकाम की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं.

मानसून में कैसे पाएं सर्दी-खांसी से छुटकारा | How To Get Rid Of Cold And Cough In Monsoon