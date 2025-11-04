विज्ञापन
जानलेवा हो सकता है चाय के साथ सुट्टा पीना! एक्सपर्ट्स ने दी बड़ी चेतावनी

हिंदुस्तान में गली-मोहल्लों से लेकर बड़े दफ्तरों तक, ये 'चाय और सुट्टा' वाला सीन बहुत आम है, पर क्या आप जानते हैं कि यह खतरनाक आदत आपको गले (Esophagus) और पेट के ऊपरी हिस्से के कैंसर के खतरे के पास धकेल रही है?

जानलेवा हो सकता है चाय के साथ सुट्टा पीना! एक्सपर्ट्स ने दी बड़ी चेतावनी
चाय-सुट्टा साथ में पीने की आदत कैसे छुड़ाएं?

Chai ke sath cigarette pine ke nusksan : अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी सुबह की शुरुआत एक कड़क चाय की चुस्की और साथ में एक सिगरेट के धुएं से होती है, तो सावधान हो जाइए. बहुतों के लिए ये एक 'परफेक्ट कॉम्बो' हो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स की मानें तो ये आदत आपकी सेहत पर एक 'डबल अटैक' कर रही है, जो आपकी जान पर भारी पड़ सकता है. जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा. आज के इस आर्टिकल में हम चाय और सिगरेट साथ में पीने से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं. 

जानिए चाय सुट्टा साथ में पीने के नुकसान | Know the disadvantages of drinking tea and tobacco together

चाय के साथ सिगरेट पीने के नुकसान के पीछे साइंस बिल्कुल सीधी और सरल है. दरअसल, जब आप गरमा-गरम चाय पीते हैं, तो आपके गले और खाने की नली (Esophagus) की अंदरूनी परत थोड़ी नाज़ुक हो जाती है. गर्म चीज से वो हिस्सा हल्का जल जाता है या संवेदनशील हो जाता है.

ठीक उसी वक्त जब आप सिगरेट का धुआं अंदर लेते हैं, तो उसमें मौजूद जहरीले केमिकल्स (जैसे टार और निकोटीन) सीधे उन नाज़ुक और संवेदनशील हिस्सों से टकराते हैं.

यानी, एक तरफ चाय ने गले को सेंसिटिव बनाया और दूसरी तरफ सिगरेट ने उसी वक्त जहरीला वार कर दिया. ये दोनों चीजें एक साथ मिलकर नुकसान को कई गुना बढ़ा देती हैं. कुछ रिसर्च में सामने भी आया है कि जो लोग सिर्फ स्मोकिंग करते हैं, उनकी तुलना में इस आदत को रोज दोहराने वालों में कैंसर का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ सकता है.

चाय-सुट्टा साथ में पीने की आदत कैसे छुड़ाएं? How to get rid of the habit of drinking tea and cigarette together?

चाय पीने के तुरंत बाद सिगरेट न पिएं और पीते समय भी नहीं. दोनों एक्टिविटी के बीच कम से कम 10-15 मिनट का अंतर रखें. इसके अलावा बहुत तेज गरम चाय पीने से बचें.

हालांकि, डॉक्टर्स की सलाह यही है कि सेहत से बड़ा कुछ नहीं. अपनी इस खतरनाक आदत को हमेशा के लिए टाटा बाय-बाय कह दें. आपकी जान और आपकी सेहत सबसे जरूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

