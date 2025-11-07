फेफड़ों के अलावा शरीर के इन अंगो पर असर डालता है तंबाकू- दिल, दिमाग, त्वचा और हड्डियों पर ऐसे पड़ता है बुरा असर

Effect Of Tobacco on Health: जब भी तंबाकू या सिगरेट की बात होती है. तो ज्यादातर लोग इसे फेफड़ों की बीमारी से जोड़ते हैं. लेकिन सच्चाई ये है कि तंबाकू का असर सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं रहता. ये धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से को नुकसान पहुंचाता है. दिल से लेकर दिमाग तक, मुंह से लेकर हड्डियों तक. चाहे आप धूम्रपान करते हों या तंबाकू चबाते हों, ये आदत आपकी सेहत के लिए जहर साबित हो सकती है. अगर आप सोच रहे हैं कि स्मोकिंग सिर्फ सांस लेने की समस्या या खांसी का कारण है, तो एक बार फिर सोचिए. क्योंकि, तंबाकू के नुकसान आपकी सोच से कहीं ज्यादा होते हैं.

तंबाकू खाने का सेहत पर असर (Effect Of Tobacco on Health)

दिल और दिमाग पर असर

तंबाकू का सबसे बड़ा असर दिल पर पड़ता है. सिगरेट या तंबाकू सीधे खाने से आरटरी संकरी हो जाती हैं और दिल पर ज़्यादा दबाव पड़ता है. यही वजह है कि धूम्रपान करने वालों में दिल का दौरा, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा ज़्यादा होता है. वहीं दिमाग पर इसका असर और भी खतरनाक होता है. निकोटीन पहले तो सुकून देता है. लेकिन धीरे धीरे दिमाग के काम करने के तरीके को बदल देता है. इससे मूड स्विंग, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं.

मुंह, स्किन और डाइजेशन पर असर

धूम्रपान करने वालों के दांत पीले पड़ जाते हैं. सांसों से बदबू आती है और मसूड़े कमजोर हो जाते हैं. तंबाकू मुंह, होंठ, जीभ और गले के कैंसर का बड़ा कारण है. वहीं, स्किन पर भी इसका असर दिखता है. धूम्रपान से झुर्रियां जल्दी पड़ती हैं और त्वचा बेजान दिखने लगती है. तंबाकू में मौजूद जहरीले तत्व कोलेजन को नष्ट कर देते हैं. जिससे चेहरा अपनी नेचुरल चमक खो देता है.

डाइजेस्टिव सिस्टम भी इससे अछूता नहीं रहता. धूम्रपान से पेट के अल्सर, एसिडिटी और पाचन संबंधी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. लंबे समय तक सेवन करने पर पेट और पैंक्रियाज के कैंसर का खतरा भी बढ़ता है.

हड्डियों और प्रजनन क्षमता पर असर

तंबाकू हड्डियों को कमज़ोर कर देता है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ाता है. महिलाओं में ये असर और तेज होता है. वहीं, पुरुषों में धूम्रपान से स्पर्म की संख्या घटती महिलाओं में ये गर्भपात या समय से पहले डिलीवरी का कारण भी बन सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)