सिर्फ ये तरकीब अपना लीजिए, पुरानी से पुरानी सर्दी खांसी हो जाएगी उड़न छू

ठंडियों के शुरूआती दिनों में शरीर की इमयूनिटी कम होने के कारण सर्दी व खांसी की समस्या होना आम बात है. इससे बचने के लिए लोग कई तरह की दवाइयों का भी इस्तोमाल करते है. लेकिन उनको यह नहीं पता होता की घर के किचन में रखी कुछ चीजों की मदद से आप इसको सही कर सकते हैं. जी हां, घर में रखे एक छोटे से नींबू की मदद से आप इस समस्या का समाधान खुद ही घर बैठे-बैठे कर सकते हैं. इस नुस्खे की मदद से आप अपनी पुरानी से पुरानी सर्दी-खांसी की समस्या को सही कर सकते हैं. तो बिना देर कि आइए जानते हैं, इस नुस्खे को कैसे अप्लाई करना है...

क्या है नुस्खा ?

अगर आप सर्दी-खांसी से परेशान हैं तो किचन में जाकर धीमी आंच पर एक नींबू को भून लें और जब नींबू का छीलका हल्का काला हो जाए तब उसे गैस पर से उतार कर दो हिस्सों में काट लें. काटने के बाद एक चम्मच या छोटी कटोरी में नींबू के रस को निचोड़ कर उसमें रस की क्वांटिटी के अनुसार नमक मिलाकर अच्छे से मिक्स करके पी लें. पीने के बाद आपको पुरानी से पुरानी सर्दी व खांसी से राहत मिलेगी.

Photo Credit: iStock

नुस्खे के फायदे

1.नींबू का खट्टापन गले की खराश में को सही करके राहत दे सकता है.

2.नमक और नींबू का मिश्रण गले में जमे हुए बलगम को साफ करने में मदद करेगा.

3.नींबू आपके नाक बंद होने की समस्या में भी राहत देगा.

4.गर्म नींबू के रस की तासीर शरीर को अंदर से गर्मी रखने में सहायक हो सकती है.

5.नींबू में विटामिन सी होने के कारण यह शरीर के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करेगा.

प्रस्तुती- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)