इन 4 बातों को समझ कर आप मना सकते हैं Safe और Healthy दिवाली, चौथी बात बचाएगी बड़े संकट से

Safe Diwali Tips: दिवाली एक ऐसा समय है, जब सब परिवार वाले एक साथ बैठकर इस त्योहार को सेलीब्रेट करते हैं, इस दौरान चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है. वहीं इन खुशियों के बीच हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी बड़ी समस्या का शिकार न हो. बता दें, जहां दिवाली खुशियां लेकर आती है, वहीं इस समय हेल्थ और सेफ्टी को लेकर खतरा भी बना रहता है. ऐसे में आइए जानते हैं, सेफ और हेल्दी दिवाली मनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है.

सेफ और हेल्दी दिवाली के लिए ये 4 बात जरूरी

1. आगे से करें खुद का बचाव

देखिए, दिवाली पर हम सभी दिए, मोमबत्तियां जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, ऐसे में इस दौरान आग लगने की संभावना बनी रहती है, इसलिए आग से बचने के लिए सिंथेटिक कपड़े न पहनने की सलाह दी जाती है, इसके बजाय सूती कपड़े पहनें. वहीं दियों को किसी भी ज्वलनशील वस्तुओं के पास न रखें और आग से संबंधित इमरजेंसी से बचने के लिए अग्निशामक यंत्र या पानी की बाल्टी रखें.

2. मास्क पहनें

दिवाली के दौरान एयर क्वालिटी काफी खराब हो जाती है, ऐसे में किसी भी तरह की एलर्जी से बचने के लिए मास्क पहनने की सलाह दी जाती है और जितना हो सके, घर से बाहर जाना अवॉइड करें. इसी के साथ आप अपने घरों में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

3. डाइट का रखें ध्यान

माना कि दिवाली के मौके पर खाने- पीने को लेकर रोक- टोक नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि त्योहारों के दौरान ही मार्केट में कई तरह का मिलावटी खाना मिलता है, ऐसे में साफ - सुथरा खाने- पीने पर ध्यान दें और सोच समझकर सही जगह से मिठाइयां खरीदें.

4. रोड सेफ्टी

त्योहारों के मौसम में रोड सेफ्टी भी एक बहुत ही जरूरी विषय है. बता दें, बीते कई सालों में त्योहारों के मौसम में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि लोग नशे में गाड़ी चलाते हैं, इसलिए भीड़भाड़ वाली सड़कों पर सावधानी से गाड़ी चलाएं और दिवाली के दौरान भारी ट्रैफिक और खुले बाजारों में गाड़ी ले जाने की भूल न करें. वहीं अपनी और परिवार की जान प्यारी है, तो शराब पीकर गाड़ी चलाना अवॉइड करें.

