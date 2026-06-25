विज्ञापन
विशेष लिंक

IVF-सरोगेसी में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स की गैर-कानूनी बिक्री पर, CDSCO की सख्ती

सरकार के निर्देश अनुसार इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) और सरोगेसी में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स अब सिर्फ पंजीकृत केंद्रों को ही दिए जाएंगे.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
IVF-सरोगेसी में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स की गैर-कानूनी बिक्री पर, CDSCO की सख्ती
IVF-सरोगेसी में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स अब बिना लाइसेंस नहीं मिलेंगे. (Image Shutterstock)

केंद्र सरकार ने इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) और सरोगेसी में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट की बिक्री पर सख्ती की है. इसके तहत सरकार ने निर्देश दिया है कि अब ऐसे प्रोडक्ट केवल पंजीकृत सहायक प्रजनन तकनीकों (ART) और सरोगेसी केंद्रों को ही उपलब्ध कराए जाएं. दरअसल, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन और अन्य सहायक प्रजनन तकनीकों (ART) में इस्तेमाल होने वाले मीडिया, रिएजेंट्स और संबंधित प्रोडक्ट की बिक्री को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है. इसमें सभी निर्माताओं, आयातकों, वितरकों और अन्य संबंधित पक्षों को निर्देश दिया गया है कि इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन और सहायक प्रजनन तकनीकों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट की आपूर्ति केवल उन्हीं केंद्रों को की जाए जो ART Act, 2021 और Surrogacy Act, 2021 के तहत पंजीकृत हैं. 

बिना रजिस्टर्ड संस्थानों को हो रहा था सप्लाई-

भारत के औषधि नियंत्रक जनरल (DCGI) डॉ राजीव सिंह रघुवंशी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सीडीएससीओ को जानकारी मिली थी कि इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन और सहायक प्रजनन तकनीकों (ART) में इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रोडक्ट ऐसे संस्थानों को भी सप्लाई किए जा रहे हैं, जो ART (Regulation) Act, 2021 और Surrogacy (Regulation) Act, 2021 के तहत पंजीकृत नहीं हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

किसे नहीं मिलेगे अब IVF-सरोगेसी में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स. (Image NDTV)  

सीडीएससीओ के अनुसार, आईवीएफ, भ्रूण संरक्षण (Cryopreservation) और अन्य एआरटी प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने वाले ये प्रोडक्ट मेडिकल डिवाइस की श्रेणी में आते हैं और इनके निर्माण या आयात के लिए लाइसेंस जरूरी है. ऐसे में बिना पंजीकरण वाले केंद्रों में इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल होने से मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर खतरा पैदा हो सकता है. साथ ही इससे एआरटी और सरोगेसी सेवाओं के दुरुपयोग की आशंका भी बढ़ सकती है.

मरीजों की सुरक्षा पर जोर-

अधिकारियों के अनुसार, सरकार का उद्देश्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता, सुरक्षा और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना है. इससे मरीजों के हितों की रक्षा होगी और आईवीएफ तथा सरोगेसी सेवाओं में अनियमितताओं पर रोक लगेगी.

ये भी पढ़ें- पद्म भूषण मिलते ही इमोशनल हुईं सुरों की रानी Alka Yagnik, पोस्ट शेयर बताया किस बीमारी से जूझ रही...

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
IVF Procedure, IVF And Surrogacy Cost India, Surrogacy Process
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com