हर रोज की चाय से कैंसर, हार्ट अटैक और डायबिटीज से बचाव संभव, रिसर्च में दावा

Green Tea Benefits: दिनभर अपनी थकान मिटाने के लिए लोग अक्सर चाय का सहारा लेते हैं. लेकिन, ये चाय न सिर्फ थकान मिटाती है, बल्कि हमें कई बीमारियों से भी बचा सकती है. हाल ही में एक रिसर्च से पता चला है कि चाय, खासकर ग्रीन टी और ब्लैक टी, न सिर्फ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को कम कर सकती है, बल्कि दिल, डायबिटीज, गठिया और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों में भी फायदा पहुंचा सकती हैं.

अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, चाय के पत्तों में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल्स, खासकर ईजीसीडी नाम का एक तत्व, शरीर में होने वाली सूजन को कम करता है, कोशिकाओं को टूटने से बचाता है और खतरनाक तत्वों से लड़ता है.

ग्रीन टी पीने के फायदे- Green Tea Pine Ke Fayde:

रिसर्च का दावा है कि जो लोग रोज 3 से 5 कप ग्रीन टी या ब्लैक टी पीते हैं, उनमें कैंसर का खतरा कम होता है. स्किन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, फेफड़ों का कैंसर और यहां तक कि ब्रेस्ट कैंसर पर भी चाय असरदार साबित हो रही है. लेकिन, बहुत गर्म चाय पीने से फायदा नहीं, नुकसान ज्यादा होता है.

केवल कैंसर ही नहीं, दिल की बीमारियों में भी चाय फायदेमंद होती है. ग्रीन टी शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, फैट को बाहर निकालने में मदद करती है, और हृदय वाहिकाओं को साफ रखने में मददगार होती है. डायबिटीज के मरीजों के लिए भी ग्रीन टी एक अच्छा विकल्प बन सकती है, क्योंकि यह ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करती है. इसके अलावा, पार्किंसन जैसे रोगों में भी चाय का सेवन फायदेमंद माना जा रहा है.

हालांकि, जरूरत से ज्यादा चाय पीना, खासकर खाली पेट या ज्यादा शक्कर के साथ, शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है. अगर इसे सही तरीके से, संतुलन में पिया जाए, तो चाय सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं करती, बल्कि आपके जीवन को भी बेहतर बना सकती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी इस पर और बड़े स्तर पर रिसर्च की जरूरत है.

