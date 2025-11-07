Cancer Symptoms: कैंसर एक गंभीर रोग है जिसका समय रहते इलाज न किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है. इसलिए आज हम आपको 5 ऐसे कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अगर समय रहते पहचान लिया जाए तो इस रोग को हराने में मदद मिल सकती है. यहां हम जानेंगे कि कैंसर की शुरुआती पहचान क्यों जरूरी है और किन लक्षणों को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए.

कैसे पता चलेगा कि शरीर में कैंसर है?

वजन में बदलाव: अगर वजन अचानक से कम होने लगे तो यह कैंसर का एक शुरुआती लक्षण हो सकता है. वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पेट का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, या रक्त कैंसर. वजन का घटना कैंसर के शुरुआती लक्षणों में से एक है.

थकान और कमजोरी: अगर आपको हमेशा थकान और कमजोरी महसूस हो तो यह कैंसर का एक लक्षण हो सकता है. पर्याप्त आराम करने के बाद भी अगर थकान और कमजोरी महसूस होती है तो यह कैंसर के लक्षणों में से एक हो सकता है.

त्वचा में बदलाव: अगर आपकी त्वचा में बदलाव आते हैं, जैसे कि नए तिल या मस्से बनना तो यह कैंसर का एक लक्षण हो सकता है. यह त्वचा में बदलाव कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे कि त्वचा का कैंसर. अगर ऐसा महसूस हो डॉक्टर से संपर्क करें.

दर्द: लगातार दर्द रहना भी कैंसर के लक्षणों में से एक हैं, यह दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि हड्डियों का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, या पेट का कैंसर के कारण हो सकता है.

खांसी: अगर आपको लगातार खांसी 2-3 महीने तक बनी रहे तो डॉक्टर से जरूर मिलें. यह कैंसर के शुरुआती लक्षणों में से एक हो सकता है.

