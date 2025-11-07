विज्ञापन
बुज़ुर्गों के लिए खतरनाक हैं ये 3 फल, बना लें दूरी

Worst Fruits For Seniors: यहां जानें बुजुर्गों को किन 5 फलों का सेवन करने से बचना चाहिए और क्यों.

What fruits are not good for seniors?

Worst Fruits For Seniors: फलों को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है क्योंकि यह विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो कई बीमारियों से दूर रखने में मदद कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं गुणों का भंडार ये फल बुजुर्गों के लिए नुकसानदायक साबित भी हो सकते हैं. बुढ़ापे में खान-पान का असर सीधे शरीर पर दिखता है. इसलिए उस समय अपने खाने-पीने का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है. यहां जानें बुजुर्गों को किन 3 फलों का सेवन करने से बचना चाहिए और क्यों.

बुजुर्गों को क्या नहीं खाना चाहिए?

कटहल: कटहल खाने में भले ही स्वादिष्ट है, लेकिन यह फल बहुत भारी और गैस बनाने वाला माना जाता है. समय के साथ बुजुर्गों की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है. ऐसे में कटहल पचाने में थोड़ा ज्यादा समय ले सकता है. जिसे पेट में फूलापन, गैस, बदहजमी या एसिडिटी जैसी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए बुजुर्गों को कटहल का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.

आम: आम को फलों का राजा कहा जाता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए इसका सेवन नुकसानदायक साबित हो सकता है. इसमें प्राकृतिक शर्करा की मात्रा ज्यादा होती होती है. ऐसे में इसका सेवन बढ़ती उम्र में डायबिटीज की समस्या को बुलावा दे सकता है. इसलिए बढ़ती उम्र में आम का ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए.

केला: केला का सेवन शरीर के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन बुढ़ापे में इसका सेवन सोच-समझकर करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर ठंडा होती है और यह खाने में भारी होता है, जिससे बुजुर्गों को कफ या जुकाम की शिकायत बढ़ सकती है. इसे खाने के बाद पेट में भारीपन या कब्ज की समस्या भी हो सकती है. इसलिए बढ़ती उम्र में केले का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

