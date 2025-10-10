ठंड के मौसम में पपीता खाना चाहिए या नहीं, जानिए यहां

Papaya health benefits : अक्सर लोग ठंड आते ही फल खाना कम कर देते हैं, खासकर पपीता. लेकिन क्या वाकई ठंड के मौसम में पपीता खाना नुकसानदेह है? या फिर ये सिर्फ एक गलतफहमी है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि ठंड में पपीता खाना चाहिए या नहीं, और इसके क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं.

पपीते की तासीर क्या होती है

सर्दियों के दिनों में लोगों के मन में यह सवाल हमेशा उठता है कि पपीता सेहत के लिए ठंडा होता है या गर्म, तो जान लीजिए पपीते की तासीर गर्म होती है. जो शरीर को अंदर से गर्म रखती है. यह शरीर को गर्मी देता है, जो इस मौसम में हमारे लिए लाभदायक है. इसलिए आप ठंड में पपीता खा सकते हैं.

ठंड में पपीता खाने के फायदे

इसमें विटामिन C, विटामिन A, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं.

पपीते में मौजूद विटामिन C हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता (immunity) को बढ़ाता है, पपीते में पपेन नाम का एंजाइम होता है, जो पाचन में मदद करता है, फाइबर से भरपूर होने के कारण पपीता कब्ज की समस्या से भी राहत दिलाता है, जो ठंड में कई लोगों को परेशान करती है.

विटामिन A और C जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को हेल्दी और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं. वहीं, इसमें पाया जाने वाला विटामिन A आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है. पपीता खाने से आपकी आंखें भी स्वस्थ रहती हैं.

किन्हें बचना चाहिए पपीता खाने से?

जिन्हें सर्दी-जुकाम या गले में खराश हो

अस्थमा के मरीज

गर्भवती महिलाएं

अगर आपके शरीर की तासीर ही ठंडी है और आपको जल्दी ठंड लगती है, तो आप इसे कम मात्रा में या धूप में बैठकर खा सकते हैं.

कैसे खाएं पपीता?

अगर आप ठंड में पपीता खाना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं.

इसे दिन के समय खाएं, खासकर दोपहर में जब धूप होती है. रात में खाने से बचें.

अगर आपको शक है कि ये आपको ठंड लगा सकता है, तो कम मात्रा में खाना शुरू करें.

इसे खाने के बाद हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं.

आप पपीते के साथ अदरक का एक छोटा टुकड़ा भी ले सकते हैं, जो इसकी ठंडी तासीर को बैलेंस करेगा.

