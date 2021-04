Are Eggs Safe In Summer?: क्या गर्मियों में अंडे सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं? जानें समर सीजन में एक दिन में कितने अंडे खाना सेफ है

Are Eggs Safe In Summer: आप गर्मियों में अंडे मॉडरेशन में ले सकते हैं.

खास बातें आप गर्मियों में उन्हें मॉडरेशन में ले सकते हैं.

गर्मियों में एक दिन में अधिकतम 2 अंडे खाने की सलाह दी जाती है.

बहुत अधिक खाने से आपकी भूख कम हो सकती है.

How Many Eggs Are Safe In Summer: अंडे को वार्मिंग किया जा सकता है, लेकिन वे पोषण से भरे होते हैं इसलिए उन्हें पूरी तरह अपनी डाइट से दूर नहीं करना चाहिए. आप गर्मियों में उन्हें मॉडरेशन में ले सकते हैं. गर्मियों में एक दिन में अधिकतम 2 अंडे खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसका अधिक सेवन करने से शरीर में गर्मी का निर्माण हो सकता है जिससे मल त्याग में समस्या हो सकती है. इसके अलावा, अंडे भी वजन घटाने में मदद करते हैं. सुबह अंडे खाने से आप पेट को लंबे समय तक भरा महसूस कर सकते हैं और इस तरह वजन घटाने में मदद मिलती है, लेकिन हम गर्मियों में भोजन के लिए स्वाभाविक रूप से कम तरसते हैं, इसलिए उन्हें बहुत अधिक खाने से आपकी भूख कम हो सकती है. अंडे हेल्दी हड्डियों के लिए जरूरी हैं. अंडे में ल्यूटिन और जेक्सैन्थिन जैसे आवश्यक एंटीऑक्सिडेंट भी होते हैं जो आंख के रेटिना में जमा होते हैं और मोतियाबिंद और अंधापन जैसे नेत्र विकारों के जोखिम को काफी कम कर सकते हैं.

गर्मियों में अंडे क्यों नहीं खाने चाहिए? | Why Not Eat Eggs In Summer?