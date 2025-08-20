विज्ञापन
विशेष लिंक

इन 5 हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ करें अपने दिन की शुरूआत, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त

5 Healthy Breakfast: अगर आप भी अपने दिन की शुरूआत हेल्दी तरीके से करना चाहते हैं, तो नाश्ते में इन चीजों का सेवन कर सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
इन 5 हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ करें अपने दिन की शुरूआत, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त
Healthy Breakfast: हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडिया.

5 Healthy Breakfast: नाश्ता हमारे दिन का सबसे जरूरी मील होता है. इसलिए ब्रेकफास्ट में हमेशा हेल्दी चीजों को शामिल करना चाहिए. नाश्ते में आपको प्रोटीन, फाइबर, स्वस्थ वसा, विटामिन और मिनरल से भरपूर चीजें खानी चाहिए. शरीर को दिनभर के लिए ऊर्जा और पोषण प्रदान करने के लिए नाश्ते में फल, अनाज, डेयरी उत्पाद, और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल कर सकते हैं. तो चलिए ऐसे ही कुछ हेल्दी फूड आइटम के बारे में जानते हैं जिनको नाश्ते में शामिल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- क्या आप जानते हैं रोजाना पिस्ता खाने से क्या होता है? किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन

1. अंडा-

Latest and Breaking News on NDTV

 अंडे प्रोटीन, विटामिन से भरपूर होते हैं, ब्रेकफास्ट में अंडे का सेवन बेस्ट माना जाता है. इसे कई तरह से शामिल कर सकते हैं.

2. मूंग दाल डोसा-

Latest and Breaking News on NDTV

 मूंग दाल डोसा पोषक तत्वों का खजाना है ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है. अगर आप हेल्दी कुछ खाना चाहते हैं मूल दाल डोसा को ट्राई कर सकते हैं.

3. पनीर पराठा-

Latest and Breaking News on NDTV

 पनीर पराठा स्वाद और सेहत से भरपूर होता है, इसे आप ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं. पनीर को प्रोटीन और पोषण से भरपूर माना जाता है.

4. पोहा-

Latest and Breaking News on NDTV

पोहा एक लोकप्रिय भारतीय नाश्ता विकल्प है, जो चपटे चावल से बनाया जाता है. यह हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला होता है. इसे हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें सब्जियां, मसाले एड कर सकते हैं.  

5. इडली-

Latest and Breaking News on NDTV

 इडली एक साउथ इंडियन डिश है इसे आप ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं. इसे चावल और उड़द दाल के बैटर से बनाया जाता है. यह नरम, फुलाया हुआ और स्वादिष्ट होती है. इडली को अक्सर सांबर और चटनी के साथ परोसा जाता है.


यूरिक एसिड बढ़ गया? आजमाएं ये नुस्खा, कम हो जाएगा High Uric Acid | Apple cider Vinegar For Uric Acid

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
5 Healthy Breakfast, Healthy Breakfast In Hindi, Idli For Healthy Breakfast, Eggs For Breakfast, Indian Breakfast
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com