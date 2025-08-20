इन 5 हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ करें अपने दिन की शुरूआत, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त

5 Healthy Breakfast: नाश्ता हमारे दिन का सबसे जरूरी मील होता है. इसलिए ब्रेकफास्ट में हमेशा हेल्दी चीजों को शामिल करना चाहिए. नाश्ते में आपको प्रोटीन, फाइबर, स्वस्थ वसा, विटामिन और मिनरल से भरपूर चीजें खानी चाहिए. शरीर को दिनभर के लिए ऊर्जा और पोषण प्रदान करने के लिए नाश्ते में फल, अनाज, डेयरी उत्पाद, और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल कर सकते हैं. तो चलिए ऐसे ही कुछ हेल्दी फूड आइटम के बारे में जानते हैं जिनको नाश्ते में शामिल कर सकते हैं.

1. अंडा-

अंडे प्रोटीन, विटामिन से भरपूर होते हैं, ब्रेकफास्ट में अंडे का सेवन बेस्ट माना जाता है. इसे कई तरह से शामिल कर सकते हैं.

2. मूंग दाल डोसा-

मूंग दाल डोसा पोषक तत्वों का खजाना है ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है. अगर आप हेल्दी कुछ खाना चाहते हैं मूल दाल डोसा को ट्राई कर सकते हैं.

3. पनीर पराठा-

पनीर पराठा स्वाद और सेहत से भरपूर होता है, इसे आप ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं. पनीर को प्रोटीन और पोषण से भरपूर माना जाता है.

4. पोहा-

पोहा एक लोकप्रिय भारतीय नाश्ता विकल्प है, जो चपटे चावल से बनाया जाता है. यह हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला होता है. इसे हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें सब्जियां, मसाले एड कर सकते हैं.

5. इडली-

इडली एक साउथ इंडियन डिश है इसे आप ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं. इसे चावल और उड़द दाल के बैटर से बनाया जाता है. यह नरम, फुलाया हुआ और स्वादिष्ट होती है. इडली को अक्सर सांबर और चटनी के साथ परोसा जाता है.



