क्या लू लगने से बचा सकता है प्याज? जानिए कैसे गर्मी के असर को कर सकता है बेअसर

How Onions Can Save You From Heat: हममें से ज्यादातर लोग अपने भोजन में कच्चा प्याज खाना पसंद करते हैं. खासकर गर्मियों में प्याज को रायता में मिलाकर खाया जाता है. इसे सलाद के रूप में लोग गर्मियों में अपनी डाइट में शामिल करते हैं. प्याज में अद्वितीय गुण भी होते हैं जो गर्मी के महीनों के दौरान गर्मी के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं. भारत के कई हिस्सों में कच्चे प्याज का खूब सेवन किया जाता है. यह चिलचिलाती गर्मी के दौरान हाइड्रेटेड रहने में मदद कर सकता है.

प्याज आपको गर्मी के प्रभाव से कैसे बचा सकता है? | How Can Onion Protect You From Heat Effects

​हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन

गर्मी के महीनों के दौरान डिहाइड्रेशन को रोकने और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए हाइड्रेटेड रहना जरूरी है. प्याज में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जो सेवन करने पर हाइड्रेशन में मदद करता है. इसके अलावा वे पोटेशियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रदान करते हैं, जो शरीर में द्रव संतुलन को रेगुलेट करने में मदद करता है. अपनी डाइट में प्याज को शामिल करने से हाइड्रेशन में सहायता मिल सकती है और गर्मी में बहुत ज्यादा पसीने के कारण होने वाले इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को रोका जा सकता है.

ठंडा करने के गुण

प्याज में प्राकृतिक शीतलता गुण होते हैं जो शरीर के टेंपरेचर को कम करने और गर्मी से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. जब कच्चा या हल्का पकाया जाता है, तो प्याज क्वेरसेटिन और सल्फर यौगिक जैसे यौगिक छोड़ता है, जिसका शरीर पर ठंडा प्रभाव पड़ता है. ये यौगिक पसीने को उत्तेजित करते हैं, इवेपोरेशन के माध्यम से गर्मी के नुकसान को बढ़ावा देते हैं और शरीर के नेचुरल कूलिंग सिस्टम में सहायता करते हैं. सलाद, सैंडविच या ठंडे सूप में प्याज मिलाने से इसकी ठंडक बढ़ाने वाले गुण बढ़ सकते हैं और आपको गर्मी से राहत पाने में मदद मिल सकती है.

एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा

गर्मियों की गर्मी शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा सकती है, जिससे सेलुलर डैमेज और सूजन हो सकती है. प्याज फ्लेवोनोइड्स, फेनोलिक यौगिकों और विटामिन सी सहित एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है. रेगुलर प्याज का सेवन करने से गर्मी के संपर्क में आने से जुड़े यूवी विकिरण और एनवायरमेंट टॉक्सिन्स के हानिकारक प्रभावों के खिलाफ एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा मिल सकती है.

सूजन को कम करना

गर्मी के महीनों के दौरान गर्मी से संबंधित तनाव और सूरज के संपर्क में आने से सूजन एक आम प्रतिक्रिया है. प्याज में क्वेरसेटिन और सल्फर यौगिक जैसे सूजनरोधी यौगिक होते हैं, जो सूजन को कम करते हैं और धूप की कालिमा और घमौरियों जैसी गर्मी से संबंधित स्थितियों के लक्षणों को कम करते हैं. अपनी डाइट में प्याज को शामिल करने से गर्मी के मौसम में सूजन को कम करने और स्किन हेल्थ को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है.