घर में रखा ये पैकेट वाला खाना पड़ सकता है भारी, एक्सपायरी डेट के बाद बढ़ जाता है बीमारी का खतरा

- A child vomited after consuming expired instant noodles purchased past their expiry date in Himachal Pradesh
- Expired instant noodles may pose health risks due to packaging damage, moisture, and decayed seasoning sachets
- Children are more vulnerable to foodborne illnesses due to smaller body size and developing immune systems
घर में रखे नूडल्स, बिस्किट या स्नैक्स खाते समय कितने लोग उनकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं? हिमाचल प्रदेश में एक्सपायर्ड नूडल्स खाने के बाद एक बच्ची की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है. इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या एक्सपायरी डेट निकलने के बाद पैकेट वाला खाना खाना सुरक्षित है या इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है.
हिमाचल प्रदेश के कंज्यूमर कोर्ट का एक हालिया मामला सामने आया है, जहां एक्सपायर्ड (तय तारीख निकली हुई) इंस्टेंट नूडल्स खाने के बाद एक बच्ची को उल्टियां होने लगीं. इस घटना ने एक बार फिर पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट देखने की अहमियत को बढ़ा दिया है. इस मामले में कोर्ट ने एक्सपायर्ड नूडल्स बेचने और उससे जुड़े खतरों को नजरअंदाज करने के लिए रिटेलर (दुकानदार) को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया है. असल में बच्चों का डाइजेशन सिस्टम अभी पूरी तरह विकसित हो रहा होता है, इसलिए एक्सपायर्ड खाना खाने से उन्हें बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा होता है. एक्सपायरी डेट निकलने के बाद इंस्टेंट नूडल्स खाने से फूड पॉइजनिंग (Food Poisoning) और फूड-बॉर्न यानी खाने से होने वाली बीमारियों का रिस्क काफी बढ़ जाता है.
इस मामले में नूडल्स को फरवरी 2026 में खरीदा गया था, जबकि वह प्रोडक्ट नवंबर 2025 में ही एक्सपायर हो चुका था. नूडल्स खाते ही बच्ची को जो उल्टियां हुईं, वह साफ तौर पर फूड पॉइजनिंग का इशारा थीं.
क्या एक्सपायर्ड इंस्टेंट नूडल्स खाने से गंभीर फूड पॉइजनिंग हो सकती है?
वैसे तो एक्सपायर्ड नूडल्स खाने और फूड पॉइजनिंग के बीच कोई सीधा संबंध हमेशा नहीं दिखता, लेकिन उल्टी आना इस बात का पक्का संकेत है कि पेट में कुछ गड़बड़ हुई है. हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि खाने से होने वाली बीमारियां बच्चों को किस तरह नुकसान पहुंचाती हैं. बच्चे क्या खा रहे हैं, इस पर पैनी नजर रखनी होगी, खासकर फूड लेबल को बहुत ध्यान से स्कैन करना चाहिए. बच्चे के लिए कोई भी पैकेज्ड फूड खरीदते वक्त मैन्युफैक्चरिंग डेट (बनाने की तारीख) से लेकर एक्सपायरी डेट तक, हर एक डिटेल को बारीकी से देखना जरूरी है. एक्सपायरी डेट सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उस प्रोडक्ट की सेफ्टी और क्वालिटी की गारंटी होती है. इसे नजरअंदाज करने पर सेहत से जुड़ी गंभीर पेचीदगियां खड़ी हो सकती हैं.
अगर इस मामले में नूडल्स की बात करें, तो सूखे नूडल्स में बैक्टीरिया इतनी जल्दी नहीं पनपते, लेकिन एक्सपायरी के बाद पैकेज्ड फूड असुरक्षित हो सकते हैं. वो कौन से हालात हैं जो फूड सेफ्टी को कम करते हैं और पेट की खराबी की वजह बनते हैं? आइए देखते हैं:
पैकेजिंग का डैमेज होना: अगर पैकेट कहीं से फटा या डैमेज है, तो उसमें धूल-मिट्टी, बारीक कीड़े या हवा में मौजूद बैक्टीरिया आसानी से घुस जाते हैं.
नमी (Moisture) का घुसना: अगर पैकेट के अंदर थोड़ी सी भी नमी चली जाए, तो वहां बैक्टीरिया या फंगस (उल्ली) जमने लगती है.
मसाले का खराब होना: नूडल्स के साथ आने वाले टेस्ट मेकर (मसाले के सैशे) वक्त के साथ खराब हो सकते हैं. जब आप इन्हें पकाते हैं, तो ये खराब क्वालिटी की चीजें आपके पेट में चली जाती हैं.
गलत रखरखाव (Storage): अगर फूड प्रोडक्ट्स को सही तापमान या सही जगह पर स्टोर न किया जाए, तो उनकी क्वालिटी बहुत तेजी से गिरती है.
'जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट' में छपी एक रिसर्च बताती है कि फूड-बॉर्न बीमारियां तब होती हैं जब हानिकारक बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स या फंगस खाने की चीजों में मिल जाते हैं. गलत तरीके से स्टोर करने पर एक्सपायर्ड खाना खाने का रिस्क और बढ़ जाता है.
बच्चों को फूड पॉइजनिंग का खतरा ज्यादा क्यों होता है?
नई दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के सीनियर कंसलटेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. पंकज पुरी समझाते हैं, "यह जरूरी नहीं कि एक्सपायर्ड पैकेट वाला खाना हर बार बीमार ही करे, लेकिन अपनी शेल्फ-लाइफ (तय समय) पार कर चुके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी खराब हो जाती है और उनमें इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है."
वहीं गुरुग्राम के फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट विभाग के चेयरमैन डॉ. गुरदास चौधरी का कहना है, "यह रिस्क सिर्फ एक्सपायरी डेट पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसे स्टोर कैसे किया गया, पैकेट कहीं से खुला तो नहीं था और उसमें बैक्टीरिया तो नहीं पनपे."
'फूड कंट्रोल जर्नल' की एक रिसर्च के मुताबिक, बच्चों का शरीर छोटा होने के कारण उनमें फूड पॉइजनिंग का खतरा ज्यादा होता है. उन्हें बहुत तेजी से डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) हो जाता है. ऐसे में कमजोर या डेवलपिंग इम्यून सिस्टम वाले बच्चों के लिए उल्टी और दस्त बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के अनुसार, दुनिया भर में दूषित खाने से होने वाली बीमारियों का एक बहुत बड़ा शिकार 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं.
फूड पॉइजनिंग के लक्षण: जिन पर नजर रखनी है जरूरी
फूड पॉइजनिंग होने पर शरीर में कुछ आम और कुछ बहुत गंभीर (रेड फ्लैग) लक्षण दिखाई देते हैं. अगर इनमें से कई लक्षण एक साथ दिखें, तो हालत बिगड़ने से पहले तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
आम लक्षण:
- जी मिचलाना (Nausea)
- उल्टी होना
- दस्त (Diarrhoea)
- पेट में मरोड़ या दर्द
- बुखार आना
- कमजोरी महसूस होना
- डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी)
गंभीर लक्षण (Red-Flag Symptoms):
- स्टूल (पॉटी) में खून आना
- बहुत तेज बुखार होना
- लगातार उल्टियां होना (कुछ भी हजम न होना)
- गंभीर डिहाइड्रेशन (पेशाब न आना, सूखा मुंह)
- चक्कर आना या होश खोना
- लक्षणों का कई दिनों तक बने रहना
क्या वाकई एक्सपायरी डेट मायने रखती है?
किसी भी पैकेज्ड फूड पर लिखी एक्सपायरी डेट क्वालिटी कंट्रोल का एक पैमाना होती है. आम तौर पर इन पैकेट्स पर 'Best before', 'Use-by' या 'Expiry date' लिखा होता है, और इन दोनों के मायनों में थोड़ा फर्क है. 'Best before' का मतलब उस फूड प्रोडक्ट की बेस्ट क्वालिटी से है, जबकि 'Use by' या 'Expiry date' का मतलब उस आखिरी तारीख से है जब तक उसे खाना पूरी तरह से सुरक्षित है.
जब भी आप किसी दुकान से पैकेज्ड फूड खरीदें, तो उसके लेबल को ध्यान से देखें. कंपनियां कई तरह के स्टेबिलिटी और सेफ्टी टेस्ट करने के बाद ही यह शेल्फ-लाइफ तय करती हैं.
कैसे पहचानें कि इंस्टेंट नूडल्स खराब हो चुके हैं?
अगर इंस्टेंट नूडल्स अपनी शेल्फ-लाइफ पार कर चुके हैं, तो उनमें ये संकेत दिख सकते हैं:
- पैकेट का फटा होना या अजीब तरह से फूला होना.
- पैकेट के अंदर नमी या पानी की बूंदें दिखना.
- खोलने पर अजीब या सड़ी हुई बदबू आना.
- नूडल्स का रंग बदल जाना.
- नूडल्स का आपस में चिपक कर ढेला (Clump) बन जाना.
- मसाले के पैकेट का सील होना या खराब हो जाना.
अगर गलती से एक्सपायर्ड नूडल्स खा लें, तो क्या करें?
अगर आपने या बच्चे ने अनजाने में एक्सपायर्ड नूडल्स खा लिए हैं, तो तबीयत बिगड़ने से बचाने के लिए तुरंत ये कदम उठाएं:
लक्षणों पर नजर रखें: देखें कि कहीं उल्टी, दस्त या पेट दर्द तो नहीं हो रहा.
भरपूर लिक्विड लें: ओआरएस (ORS), नींबू पानी या साफ पानी पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन न हो.
खुद डॉक्टर न बनें: बिना डॉक्टरी सलाह के खुद से एंटीबायोटिक्स या कोई भी दवा न खाएं.
डॉक्टर के पास जाएं: अगर तबीयत थोड़ी भी बिगड़े, तो तुरंत नजदीकी डॉक्टर या अस्पताल का रुख करें.
पैकेज्ड फूड से होने वाली फूड पॉइजनिंग से कैसे बचें?
अगर आप कुछ सावधानियां बरतें, तो पैकेट वाले खाने को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जा सकता है. बीमार पड़ने से बचने के लिए इस सेफ्टी चेकलिस्ट को हमेशा याद रखें:
- खरीदने से पहले हमेशा एक्सपायरी डेट चेक करें.
- पैकेट को चारों तरफ से अच्छी तरह देख लें कि कहीं से खुला या डैमेज न हो.
- खाने की चीजों को घर में ठंडी और सूखी जगह पर ही स्टोर करें.
- पैकेट पर दिए गए पकाने के निर्देशों (Cooking instructions) को ध्यान से फॉलो करें.
- डैमेज या एक्सपायर्ड हो चुके प्रोडक्ट्स को तुरंत डस्टबिन में फेंक दें, उन्हें इस्तेमाल करने का रिस्क न लें.
हिमाचल प्रदेश में एक्सपायर्ड नूडल्स खाने से बच्ची के बीमार होने का यह मामला हमारे लिए एक सबक है. पैकेज्ड फूड की एक्सपायरी डेट को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए. अगर पैकेट जरा भी फटा हो, फूला हो या उसकी क्वालिटी में शक हो, तो उसे तुरंत फेंक देने में ही समझदारी है.
क्या एक्सपायर्ड बिस्किट, चिप्स और नूडल्स खाना सुरक्षित है?
सिर्फ नूडल्स ही नहीं, बिस्किट, चिप्स, नमकीन और दूसरे पैकेज्ड फूड भी एक्सपायरी डेट निकलने के बाद अपनी क्वालिटी और सुरक्षा खो सकते हैं. इसलिए किसी भी पैकेट वाले खाने का सेवन करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर जांच लें.
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