सिर्फ 14 दिन के लिए छोड़ देंगे चीनी तो शरीर को मिलेगा गजब का फायदा, डॉक्टर ने बताया

हाल ही में गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करके चीनी छोड़ने के फायदों पर प्रकाश डाला है. जिसके बारे में हम आपको इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं ताकि आप भी खान-पान से जुड़ा 14 दिन के इस बदलाव का लाभ उठा सकें

Health tips in Hindi : चीनी छोड़ने के दूसरे हफ्ते में आपका पेट अंदर होने लगता है, नींद की क्वालिटी में सुधार होता है, भूख का पैटर्न अच्छा होता है.

Cheeni chodne ke fayde : आज की भागदौड़ भरी लाइफ में 'चीनी' हमारे शरीर के लिए एक धीमे जहर की तरह काम कर रही है. हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आप सिर्फ 14 दिनों के लिए अपनी डाइट से चीनी (Sugar) को पूरी तरह हटा दें, तो आपका शरीर अंदर से कायाकल्प कर सकता है. हाल ही में गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करके चीनी छोड़ने के फायदों पर प्रकाश डाला है. जिसके बारे में हम आपको इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं, ताकि आप भी खान-पान से जुड़ा 14 दिन के इस बदलाव का लाभ उठा सकें.

सबसे पहले तो बात करते हैं चीनी छोड़ने पर आपकी बॉडी में शुरूआती लक्षण क्या-क्या दिखते हैं.

चीनी छोड़ने के शुरूआती लक्षण

जब आप चीनी खाने से अचानक ब्रेक लेते हैं, तो बॉडी शुरू में एडजस्ट नहीं कर पाती है. इसलिए क्रेविंग्स और बढ़ जाती है, सिरदर्द और थकान महसूस होती है. चिड़चिड़ापन भी होने लगता है, कई बार तो ब्रेन फॉग की स्थिति भी पैदा हो जाती है. ये सारा लक्षण नॉर्मल हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.

लेकिन कुछ दिन में बॉडी धीरे-धीरे एडजस्ट होने लगती है फिर आपकी क्रेविंग भी कम हो जाती है. इसके अलावा ब्लोटिंग की भी परेशानी दूर होती है, एनर्जी स्टेबल होती है और इंसुलिन में भी सुधार होता है.

चीनी छोड़ने के फायदे

चीनी छोड़ने के दूसरे हफ्ते में आपका पेट अंदर होने लगता है, नींद की क्वालिटी में सुधार होता है, भूख का पैटर्न अच्छा होता है. इसके अलावा ग्लूकोज का पैटर्न भी सही होता है. साथ ही मेटोबॉलिज्म में बदलाव होता है.

डॉ सौरभ सेठी के अनुसार चीनी छोड़ना, उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, जिन्हें ब्लोटिंग, फैटी लिवर की परेशानी है. इसके अलावा जो लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस और लो एनर्जी से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी चीनी छोड़ना लाभकारी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

