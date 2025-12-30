विज्ञापन

मालती चहर ने अमाल मलिक के साथ रिश्ते का बताया सच, बोलीं- उसने मेरा नंबर मांगा था

मालती चहर ने बिग बॉस 19 खत्म होने के बाद अपने और म्यूजिशियन अमाल मलिक को लेकर चल रही तमाम अफवाहों पर आखिरकार खुलकर बात की है.

Read Time: 3 mins
Share
मालती चहर ने अमाल मलिक के साथ रिश्ते का बताया सच, बोलीं- उसने मेरा नंबर मांगा था
मालती चहर ने अमाल मलिक के साथ रिश्ते की बताई सच्चाई
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस मालती चहर ने शो खत्म होने के बाद अपने और म्यूजिशियन अमाल मलिक को लेकर चल रही तमाम अफवाहों पर आखिरकार खुलकर बात की है. शो के दौरान और उसके बाद यह दावा किया जा रहा था कि मालती और अमाल के बीच रिलेशनशिप रही है और वह उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हैं. अब मालती ने इन सभी बातों को साफ शब्दों में खारिज कर दिया है. मालती चहर ने कहा कि अमाल के साथ उनका किसी भी तरह का रिलेशनशिप या “शिप” कभी नहीं रहा.

यह भी पढ़ें: माधुरी दीक्षित बनीं ओटीटी क्वीन, सीरियल किलर बनकर दुनिया की सबसे महंगी हॉरर सीरीज को पछाड़ा

मालती ने साफ किया कि अमाल ने उनसे उनका नंबर मांगा था और दोनों की सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी. उस मुलाकात के दौरान दोनों ने सामान्य बातचीत की और कुछ पर्सनल बातें शेयर कीं. इसके बाद फोन पर बात जरूर होती थी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था.

रिलेशनशिप से कोई लेना-देना नहीं 

बिग बॉस 19 के एक एपिसोड में मालती चहर के “बाहर की बात नहीं करेंगे” वाले बयान को लेकर भी काफी चर्चा हुई. इस पर सफाई देते हुए मालती ने कहा कि उनका मतलब सिर्फ इतना था कि वह अमाल की निजी बातें कैमरे पर शेयर नहीं करना चाहती थीं. इसका किसी रिलेशनशिप से कोई लेना-देना नहीं था.

मालती ने यह भी कहा कि शो के दौरान अमाल द्वारा एक खास नैरेटिव बनाना उन्हें काफी आहत कर गया. उनके मुताबिक, शो में यह दिखाने की कोशिश की गई कि वह अमाल को इंप्रेस करने की कोशिश कर रही थीं, जो कि बिल्कुल गलत और अपमानजनक था. यह सब उन्होंने बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद देखा.

इंसानियत के नाते दिया अमाल का साथ 

अमाल की मेंटल हेल्थ को लेकर भी मालती ने खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि अमाल ने शो से पहले और शो के दौरान कई बार अपनी मानसिक स्थिति का जिक्र किया था. उस वक्त मालती ने इंसानियत के नाते उनका साथ दिया और उन्हें संभालने की कोशिश की, ताकि बाद में उन्हें कोई पछतावा न हो. लेकिन अब मालती कहती हैं कि उन्हें खुद इस बात का अफसोस हो रहा है कि उनकी सहानुभूति को गलत तरीके से पेश किया गया.

अपने बयान के अंत में मालती चहर ने साफ कहा कि अब वह इस पूरे मामले से दूरी चाहती हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि उनका नाम अमाल के साथ जोड़ना बंद किया जाए. मालती के मुताबिक, सच्चाई यही है और वह इस मुद्दे पर अब और कुछ नहीं कहना चाहतीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Malti Chahar, Bigg Boss 19, Malti Chahar Amaal Controversy, Amaal Malik, Amaal Malik Malti Chahar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com