Best Body oil : कौन सा तेल लगाने से शरीर होता है मजबूत और मसल्स को मिलता है आराम, मिल जाएगा आज जवाब

आज हम आपको 3 ऐसे जादुई तेलों के बारे में बताएंगे, जिनके नियमित इस्तेमाल से वर्कआउट का पूरा फायदा मिलता है और आपकी मसल्स को आराम के साथ-साथ ताकत भी मिलती है. तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं इन तेलों के बारे में...

बादाम का तेल त्वचा में बहुत जल्दी समा जाता है, जिससे यह गहराई तक पोषण पहुंचाता है.

How to get relief with muscles pain : मांसपेशियों को सुडौल बनाने के लिए वर्कआउट के साथ-साथ रेगुलर मसाज भी बहुत जरूरी है. सोचिए, जब आप वर्कआउट करते हैं, तो आपकी मसल्स में खिंचाव आता है, वे थकती हैं और कभी-कभी दर्द भी होता है. ऐसे में अगर उन्हें सही आराम और पोषण मिले, तो वे जल्दी रिकवर होती हैं और ज्यादा मजबूत बनती हैं. मसाज इसमें कमाल का काम करती है. लेकिन मसाज किस तेल से करते हैं, यह भी मायने रखता है. हम आज आपको 3 ऐसे तेल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी मसल्स को तुरंत आराम मिलेगा...

बादाम का तेल

बादाम का तेल त्वचा में बहुत जल्दी समा जाता है, जिससे यह गहराई तक पोषण पहुंचाता है. इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, जो स्किन को हेल्दी रखने के साथ-साथ मसल्स को भी रिलैक्स करता है. अगर वर्कआउट के बाद स्किन में कोई जलन या लाल चकत्ते हो जाते हैं, तो बादाम का तेल उन्हें भी शांत करता है. यह आपकी मसल्स को सॉफ्ट और लचीला बनाए रखने में मदद करता है, जिससे चोट लगने का खतरा कम होता है.

तिल का तेल

तिल के तेल में ऐसे एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन को कम करते हैं और दर्द से राहत दिलाते हैं. जब आप इससे मालिश करते हैं, तो मसल्स में ब्लड फ्लो बेहतर होता है. बेहतर ब्लड फ्लो का मतलब है कि मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे उनकी रिकवरी तेजी से होती है और वे ज्यादा ताकतवर बनती हैं. 

नारियल का तेल

नारियल का तेल सिर्फ बालों और त्वचा के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. यह सर्दियों में आपकी त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है, बालों को मजबूत और हेल्दी रखता है, और हां, आपकी मसल्स के लिए भी यह एक बेहतरीन विकल्प है.


 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

