सुबह या रात के समय कब सिर की चंपी करना होता है हेल्दी?

Sir ki champi kab karna chahiyea : सिर की मालिश (head massage benefits) यानी चंपी न सिर्फ बालों के लिए अच्छी होती है, बल्कि यह पूरे दिन की थकान मिटाने का सबसे आसान तरीका है. लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि चंपी करने का सही समय (right time of champi) क्या है सुबह या रात? किस समय ज्यादा फायदेमंद है? ऐसे में आइए जानते हैं कि आपके बालों और सेहत के लिए क्या बेस्ट है.

रात को चंपी करने के फायदे - Benefits of massaging your scalp at night

ज्यादातर लोग रात को ही तेल लगाना पसंद करते हैं, और इसके पीछे ठोस वजह भी है. अगर आप दिनभर के काम से थक गए हैं और तनाव महसूस कर रहे हैं, तो रात को की गई मालिश किसी जादू से कम नहीं है.

रात को सिर की मालिश करने से नसों को आराम मिलता है, जिससे नींद बहुत गहरी और अच्छी आती है.

जब आप रातभर बालों में तेल लगा रहने देते हैं, तो स्कैल्प तेल को अच्छी तरह सोख लेती है. इससे बालों की जड़ों को भरपूर पोषण मिलता है और बाल मजबूत होते हैं.

यह आपके दिमाग को शांत करती है और हैप्पी हार्मोन को बढ़ाती है.

सुबह की चंपी करने के फायदे - benefits of a morning head massage

अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है या आपको रातभर तेल लगाकर सोना पसंद नहीं है, तो सुबह की चंपी आपके लिए बेहतर है.

सुबह मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आप दिनभर एक्टिव महसूस करते हैं.

रातभर तेल लगाकर छोड़ने से कई बार तकिए की गंदगी या धूल बालों में चिपक जाती है, जिससे पिंपल्स हो सकते हैं. सुबह नहाने से 1 घंटा पहले चंपी करना इस समस्या को खत्म कर देता है.

क्या है सही तरीका?

एक्सपर्ट्स की मानें तो अगर आप बालों की ग्रोथ चाहते हैं, तो हफ्ते में दो बार रात को हल्के गुनगुने तेल से मालिश करें. लेकिन अगर आपको साइनस या सर्दी-जुकाम की समस्या जल्दी होती है, तो रात को तेल लगाने से बचें और सुबह ही चंपी करें.

तेल को हमेशा उंगलियों के पोरों (fingertips) से हल्के हाथों से लगाएं, रगड़ें बिल्कुल नहीं. इससे बाल टूटने का डर कम रहता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)