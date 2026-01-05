विज्ञापन

क्या जोड़ों में सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं, स्टडी से जानिए सरसों के तेल की मालिश करने से क्या होता है?

Mustard Oil Massage Benefits: रेम्या मोहन और रेणुका के. द्वारा 2014 में किए गए एक परीक्षण में घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित 60 महिलाओं पर गर्म सरसों के तेल की मालिश का प्रयोग किया गया.

सरसों के तेल की मालिश करने से क्या होता है?
Mustard Oil Massage Benefits: सर्दियों के मौसम में घुटनों और जोड़ों के दर्द आमतौर पर हो जाता है. जोड़ों के दर्द या मजूबत बनाने के लिए कई लोग सरसों के तेल का सहारा लेते हैं और इसे गर्म करके मालिश करते हैं. दादी-नानी भी बचपन में बच्चों की मालिश के लिए तेल का इस्तेमाल करती हैं. ऐसे में सवाल यह कि क्या सच में सरसों के तेल से मालिश करने से घुटनों और जोड़ों का दर्द ठीक होता है. रेम्या मोहन और रेणुका के. द्वारा 2014 में किए गए एक परीक्षण में घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित 60 महिलाओं पर गर्म सरसों के तेल की मालिश का प्रयोग किया गया.

WOMAC स्केल के अनुसार, दर्द का लेवल मध्यम से हल्का हो गया और कपूर मिलाने से स्थिति और भी बेहतर हो गई. 70 रोगियों पर किए गए एक अन्य 2021 के अध्ययन में पाया गया कि सरसों लहसुन की मालिश से दर्द के स्कोर में मानक उपचार की तुलना में काफी अधिक कमी आई (3.51 बनाम 4.34, p=0.038), क्योंकि सरसों के तेल की तीखी गर्माहट त्वचा को छूते ही महसूस होती है. इस तेल की गर्माहट सदियों से भारतीय घरों में सर्दियों की जकड़न को दूर करने का एक कारगर उपाय रही है. इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व एलिल आइसोथियोसाइनेट त्वचा में ब्लड फ्लो बढ़ाकर उसे गर्म करने में मदद करता है. तेल में मौजूद फैटी एसिड रूखी त्वचा को मुलायम बनाते हैं, जिससे हर बार मालिश करने पर पोषण और कोमलता का एहसास होता है.

क्या जोड़ों में सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं?

जोड़ों के दर्द और जकड़न से राहत पाने के लिए सरसों के तेल की मालिश बिल्कुल कर सकते हैं. इसकी गर्माहट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण रक्त संचार बढ़ाकर सूजन और दर्द कम करने में मदद करते हैं, खासकर लहसुन, कपूर या जायफल जैसी चीजों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने पर यह ज्यादा असरदार हो सकता है.

जोड़ों की सही मालिश कैसे करें?

दो बड़े चम्मच ठंडे सरसों के तेल को धीमी आंच पर हल्का गर्म करें, लेकिन इतना गर्म न करें कि जल जाए. इसमें कुटा हुआ लहसुन या एक चुटकी कपूर मिलाएं, इससे स्वाद और भी बढ़ जाएगा. आराम से बैठें और जोड़ों पर लगाएं और 10-15 मिनट तक हल्के गोलाकार स्ट्रोक में ऊपर की ओर मालिश करें, दिन में दो बार करें. 20 मिनट के लिए गर्म तौलिये में लपेटें ताकि गर्मी त्वचा में समा जाए, फिर जरूरत पड़ने पर धो लें. चाय से पहले सुबह की रस्म या रात को सोने से पहले की रस्म बहुत फायदेमंद होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

