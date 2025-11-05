Hair fall cause : किस विटामिन की कमी से झड़ते हैं बाल?

bal jhadne ka karan : आजकल बाल झड़ने की दिक्कत कितनी आम हो गई है, यह बताने की जरूरत नहीं है. हम तरह-तरह के शैंपू, तेल बदलते हैं, पर बात नहीं बनती. क्या आपने कभी सोचा है कि यह अंदरूनी कमी हो सकती है? जी हां, अक्सर हमारे शरीर में कुछ जरूरी विटामिन की कमी से बाल तेजी से गिरने लगते हैं. आज के इस आर्टिकल में हम आपको उसी विटामिन के बारे में बताएंगे, जिसकी कमी आपके बाल झड़ने की समस्या को बढ़ा देती है. तो बिना देर किए आइए जानते हैं उसके बारे में...

किस विटामिन की कमी से झड़ते हैं बाल | Which vitamin deficiency causes hair fall?

इन विटामिन में सबसे पहले आता है बायोटिन (Biotin), जिसे विटामिन B7 भी कहते हैं. बाल और नाखून की सेहत के लिए यह बहुत जरूरी है. यह शरीर में 'केराटिन' नाम का प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जिससे बाल मजबूत और घने बनते हैं. इसकी कमी होने पर बाल एकदम बेजान होकर टूटने लगते हैं.

इसके अलावा, दो और चीजें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है- विटामिन D और आयरन (Iron). विटामिन D बालों की जड़ों को मजबूत करता है और नए बाल उगाने में मदद करता है. हमें यह धूप से मिलता है. वहीं, आयरन की कमी से खून में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचती और इसका असर सीधे बालों पर पड़ता है, जिससे वो कमजोर होकर झड़ने लगते हैं.

बाल का झड़ना रोकने के लिए क्या खाएं | What to eat to stop hair fall

तो, अगली बार जब आपके बाल ज्यादा गिरें, तो सिर्फ शैंपू न बदलें. अपने खाने में अंडा, नट्स, हरी सब्जियां और दूध शामिल करें, क्योंकि ये बायोटिन और आयरन के अच्छे सोर्स हैं. सबसे अच्छा होगा कि एक बार डॉक्टर से सलाह लें और अपना ब्लड टेस्ट कराएं. सही विटामिन की खुराक से आपके बाल फिर से मजबूत हो सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)