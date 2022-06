Benefits Of Neem: इन 4 बीमारियों का रामबाण इलाज है नीम, रोजाना बस ऐसे करें इस्तेमाल

Benefits Of Neem: बड़ी-बड़ी बीमारियों से बचाती हैं नीम की पत्तियां.

खास बातें नीम को इसके औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है.

नीम को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है.

नीम में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है.

Benefits Of Neem In Hindi: नीम के पेड़ को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है. नीम की पत्तियां, छाल, बीज का इस्तेमाल कई बीमारियों में किया जाता है. इतना ही नहीं इसमें पाए जानें वाले गुणों की वजह से इसे ब्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नीम में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है. इसको हेयर प्रॉडक्ट्स, टूथपेस्ट्स आदि में भी इस्तेमाल किया जाता है. और कई जगह पर तो आज भी नीम की दातून का इस्तेमाल करते हैं. नीम (Wonderful Benefits And Uses Of Neem) की कोमल पत्तियों को खाया भी जाता है. आपको बता दें कि नीम में 130 से ज्यादा बायलॉजिकल ऐक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं.

नीम से होने वाले फायदे- Neem Ke Fayde: