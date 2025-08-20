बासी मुंह चबा लें 2 पत्ते, फिर कभी नहीं होंगे पीले दांत और नहीं आएगी मुंह से बदबू

Neem leaves for teeth: नीम को आयुर्वेद में 'औषधियों का खजाना' कहा जाता है. इसकी हर चीज- पत्तियां, छाल, फल और फूल...स्वास्थ्य के लिए किसी प्राकृतिक दवा से कम नहीं. खासकर नीम की पत्तियां, जो स्वाद में कड़वी जरूर होती हैं, लेकिन सेहत पर इनके फायदे अनगिनत हैं. अगर आप सुबह उठकर बासी मुंह नीम की 4-5 पत्तियां चबा लें, तो यह शरीर और मुंह की कई गंभीर समस्याओं को दूर करने में मदद करती हैं.

मुंह की बदबू और दांतों की सड़न से राहत | Benefits of Neem leaves

नीम की पत्तियां मुंह की गंदगी और बैक्टीरिया को खत्म करती हैं. इन्हें नियमित चबाने से बदबू, दांत दर्द और मसूड़ों की सूजन जैसी समस्याएं कम होती हैं. दांत मजबूत रहते हैं और कैविटी बनने का खतरा घट जाता है.

बैक्टीरिया को करता है खत्म | Neem Ayurvedic remedies

नीम में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं. ये मुंह में जमा हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं. यही वजह है कि दांत साफ रहते हैं और पीलापन भी धीरे-धीरे कम हो जाता है.

पाचन को दुरुस्त करे | Neem leaves benefits

नीम सिर्फ ओरल हेल्थ ही नहीं बल्कि पाचन तंत्र को भी स्वस्थ बनाता है. सुबह नीम की पत्तियां खाने से कब्ज, गैस और पेट की अन्य समस्याओं से राहत मिलती है.

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए | neem leaves for mouth problems

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है. नीम की पत्तियां शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और सर्दी-जुकाम जैसे मौसमी इंफेक्शन से बचाव करती हैं.

सूजन और मसूड़ों की समस्या में कारगर | chewing neem leaves in the morning

अगर मसूड़ों में सूजन या ब्लीडिंग की समस्या रहती है, तो नीम का सेवन फायदेमंद है. यह मसूड़ों को हेल्दी बनाता है और सूजन कम करता है.

नीम का सेवन कैसे करें? | Neem ke fayde

सुबह उठकर बासी मुंह 4-5 नीम की पत्तियां अच्छे से चबाएं.

चाहें तो नीम का जूस बनाकर भी पी सकते हैं.

दांतों की सफाई के लिए नीम की डंडी भी असरदार है.

सावधानियां | Neem lifestyle health tips

नीम की पत्तियां सीमित मात्रा में ही खाएं, क्योंकि ज्यादा सेवन से पेट में तकलीफ हो सकती है.

गर्भवती महिलाएं और जिन लोगों को एलर्जी की समस्या है, वे सेवन से पहले डॉक्टर से सलाह लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

