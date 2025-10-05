20 साल पुरानी बवासीर बिना ऑपरेशन के हो जाएगी ठीक, इस पेड़ की छाल दिखाएगी कमाल, जानें इस्तेमाल करने का तरीका

Bawaseer Ka Ilaj: बवासीर एक ऐसा रोग है, जिससे कई लोग परेशान हैं. कई लोग तो ऐसे हैं, जिन्होंने बवासीर का ऑपरेशन भी करवा रखा है.लेकिन फिर भी इस रोग से आराम नहीं मिल पाया है. आज हम आपको एक ऐसे पेड़ की छाल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि 15- 20 साल तक पुरानी बवासीर को जड़ से खत्म कर देगी. आयुर्वेद में कचनार के पेड़ का जिक्र मिलता है. इस पेड़ की छाल को बेहद ही गुणकारी माना गया है. कचनार के पेड़ की छाल बवासीर से निजात दिलाने में कारगर मानी गई है. इसके अलावा ये शरीर के किसी भी हिस्से में मौजूद गांठ को भी गला देती है. तो आइए जानते हैं बवासीर के इलाज में कचनार के पेड़ की छाल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इस छाल से जुड़े अन्य फायदों के बारे में (Kachnar Ke Ped Ki Chhal Ke Fayde)

बवासीर को कचनार के पेड़ की छाल से कैसे ठीक करें (Kachnar Ke Ped Ki Chhal Se Bawaseer Ka Ilaj)

कचनार के पेड़ की छाल को अच्छे से धो लें. इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. फिर इस छाल को दो लीटर पानी के अंदर डाल दें. ये पानी गैस पर गर्म करने के लिए रख दें. जब पानी जलकर आधा यानी एक लीटर हो जाए तो गैस को बंद कर दें. इस पानी को ठंडा करके एक बोतल में भर दें. इस पानी का सेवन दिन में दो बार करें. खाना खाने से पहले 20 ML पानी पी लें.

कचनार के पेड़ से जुड़े अन्य लाभ (Kachnar Ke Ped Ki Chhal Ke Fayde)

कचनार के पेड़ की छाल का काढ़ पीने से पाचन तंत्र को मजबूत मिलती है. कब्ज, अपच जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं. मुंह के छालों को ठीक करने में भी ये काढ़ा लाभकारी होता है. इसे अलावा मसूड़ों की सूजन और दांतों के दर्द से भी आराम मिलता है. खुजली, दाद, और फोड़े-फुंसियों होने पर इस पानी से चेहरे को धो लें.

हालांकि कि इस बात का ध्यान रखें की किसी भी औषधीय पौधे का सेवन करने से पहले डॉक्टर या आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से परामर्श जरूर करें. उनके सुझाव के अनुसार ही सेवन करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)